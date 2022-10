Au Soudan, un premier anniversaire sous haute tension

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des milliers de Soudanais descendus dans la rue, ce mardi 25 octobre, pour marquer le premier anniversaire du putsch. Ces manifestants qui réclament un gouvernement civil ont osé braver la coupure d’Internet et le déploiement militaire massif. En un an, les manifestants ont payé un lourd tribut à la répression des forces de l’ordre : au moins 118 manifestants ont en effet été tués, selon des médecins pro-démocratie.

"Pas de négociation"

"Les militaires à la caserne !", ont scandé des manifestants dans la capitale, Khartoum, et ses banlieues.

Dès les petites heures du matin, un face-à-face à distance a débuté entre manifestants et forces de l’ordre. Les premiers ont érigé une série de barrages pour retarder l’avancée des seconds. Les forces de sécurité, elles, ont bloqué ponts et avenues pour tenter d’interdire aux manifestants l’accès au palais présidentiel, où siège le général Abdel Fattah Al-Bourhane, auteur du coup d’État du 25 octobre 2021.

C’est aux abords de ce bâtiment que la police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule, selon des témoins.

Depuis le coup d'État, les manifestants martèlent le même mot d'ordre : "pas de négociation ni de partenariat avec les putschistes" et retour au pouvoir des civils, condition essentielle pour la reprise de l'aide internationale interrompue depuis ce putsch et pourtant vitale pour ce pays en profonde crise économique, touché par une inflation à trois chiffres et de nombreuses pénuries alimentaires. Un tiers des 45 millions d'habitants souffrent de la faim. C'est 50 % de plus qu'il y a un an, souligne le Programme alimentaire mondial (PAM).

Les manifestants à Khartoum le 25 octobre 2022. ©AFP or licensors

Outre les conditions de vie difficiles, de nombreux Soudanais s'inquiètent, trois ans après la "révolution" de 2019, du retour de la dictature islamo-militaire. Car depuis le putsch, plusieurs proches de M. Bachir, toujours en prison, ont retrouvé leurs postes, notamment à la Justice. Les militants ont promis que "les défilés du 25 octobre seront l'annonce de la fin de l'ère des putschistes et du retour à un Soudan civil et démocratique".

Il y a un an, le général Bourhane, chef de l’armée, a rompu tous les engagements pris deux ans auparavant au Soudan. À l’aube, il faisait arrêter les dirigeants civils avec lesquels il avait accepté de partager le pouvoir quand, en 2019, l’armée avait été forcée par la rue de déposer le dictateur Omar Al-Bachir, qui avait régné sur le pays pendant trois décennies.

Conflits tribaux

Depuis ce putsch, certains conflits tribaux, profitant du vide sécuritaire, ont ressurgi. Ces combats - parfois à l’arme automatique -, le plus souvent pour des questions d’accès à la terre et à l’eau, ont fait près de 600 morts et de 210 000 déplacés depuis le début de l’année, selon l’Onu.

Les manifestants à Khartoum le 25 octobre 2022. ©AFP or licensors

Lundi, des milliers de Soudanais ont manifesté dans la province du Nil bleu (sud), où 250 personnes ont été tuées la semaine dernière dans ces combats tribaux.