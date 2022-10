Le pupitre, première différence de style entre Rishi Sunak et Liz Truss

Le pupitre au design contemporain de l’ancienne dirigeante a été remplacé par un autre plus classique, pour la première allocution du nouveau Premier ministre mardi.

Lors de son discours d’entrée à la résidence officielle des chefs de gouvernement britanniques, l’ex-dirigeante s’était fait remarquer par la forme originale de son pupitre, avec une base en forme de spirale. Il avait dû être protégé sous un sac-poubelle et même un temps remisé en l’attendant, en raison d’une violente averse.

À peine 49 jours plus tard, elle a fait ses adieux derrière le même meuble, n’exprimant aucun regret après le mandat le plus bref de l’histoire du pays. Dès son départ pour le palais de Buckingham où elle devait remettre sa démission au roi Charles III, le pupitre a été rangé et remplacé par un autre, aux formes plus classiques. Boris Johnson utilisait également un pupitre classique, avec une base plus massive censée résister aux coups assénés pour rythmer ses discours, tandis que celui de Theresa May était censé refléter une image féminine.

Selon le journal The Telegraph, Rishi Sunak n'a pas utilisé un pupitre conçu spécialement pour lui, mais un déjà existant qu'utilisait le gouvernement sortant. Il faut dire qu'il a été sélectionné lors d'une campagne éclair au sein du Parti conservateur, entrant à Downing Street cinq jours après l'annonce de la démission de Liz Truss.

Or, selon le Telegraph, il faut trois semaines pour fabriquer ces meubles de bois, renforcés de métal pour tenir malgré le vent, coûtant jusqu'à 4 000 livres (environ 4 500 euros) pièce. La même source précise que c'est le parti qui commande les pupitres, en deux exemplaires, et en prête un au gouvernement. Ils rejoignent ensuite les archives, respectivement, du parti et du gouvernement, dans le cas de Liz Truss après avoir été à peine utilisés.