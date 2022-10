La "bombe sale" s’installe dans la propagande du Kremlin

Le "brouillard de la guerre", selon l’expression de Carl von Clausewitz, s’épaissit autour des opérations en cours en Ukraine. Alors que les cartes d’état-major, qui abondent sur les réseaux sociaux, n’ont guère évolué depuis une semaine en raison de relèves de troupes mais aussi de fortes pluies dans le sud de l’Ukraine, plus de 70 000 civils auraient quitté la ville de Kherson à la suite des consignes des autorités d’occupation.Ils auraient ainsi quitté la rive droite du fleuve Dnipro, très exposée aux contre-offensives ukrainiennes, afin de rejoindre la rive gauche, voire des régions russes plus éloignées.

Lire également: Moscou discute avec Pékin de ses allégations de "bombe sale" en Ukraine

Le mouvement, décidé le 19 octobre, a été décrié comme une "déportation" de populations ukrainiennes par Kiev. Il a aussi nourri de nombreuses spéculations sur une éventuelle manœuvre désespérée d’une armée russe cherchant à cacher sa déroute, sur ce front sud comme dans le Nord-Est. D’aucuns soupçonnent ainsi les Russes de vouloir détruire le barrage de Nova Kakhovka, en amont de Kherson. L’inondation qui s’ensuivrait engloutirait la ville ainsi qu’une vaste zone en aval. Elle viderait aussi le réservoir servant à l’alimentation et au refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia, en amont.

Cette allégation, d’abord énoncée par Kiev, a été reprise à son compte par le chef des autorités d’occupation de Kherson, Vladimir (Volodymyr) Saldo. L’intérêt qu’aurait l’armée ukrainienne à inonder une métropole qu’elle s’apprête à reconquérir n’est pourtant guère évident.

Offensive diplomatique et médiatique

Il en va de même concernant les craintes d’une frappe nucléaire tactique ou de l’utilisation d’une "bombe sale", un engin disséminant des produits chimiques ou biologiquement toxiques.Kiev et ses partenaires occidentaux prennent ce danger au sérieux depuis de nombreuses semaines. Mais récemment, c’est la Russie qui accuse l’Ukraine de préparer une attaque non-conventionnelle.

Coups de fil inédits aux gouvernements occidentaux, chinois et indiens, réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’Onu ou encore matraquage médiatique : tous les moyens semblent bons pour implanter l’idée que Kiev serait en possession d’une arme de destruction massive et prête à l’utiliser sur son propre territoire. Même une publication du ministère russe des Affaires étrangères qui, en accusant l’Ukraine d’utiliser des matériaux radioactifs pour fabriquer une "bombe sale", a recyclé une photo provenant de… Slovénie, en 2010. Une manipulation dénoncée par le bureau du Premier ministre slovène Robert Golob sur Twitter.

Les allégations russes, jugées "absurdes" et "dangereuses" par Ukrainiens et Occidentaux, sont toutefois prises au sérieux dans la mesure où elles pourraient viser à cacher une attaque non conventionnelle par la Russie. Le Kremlin a déjà employé cette tactique, tant pour justifier son annexion de la Crimée afin de la protéger des "fascistes de Kiev" que pour présenter son invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, comme une "opération préventive".

Pour contrer cette offensive diplomatique et médiatique russe Volodymyr Zelensky a demandé une mission d'observation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "sans tarder". Un geste de bonne volonté qui a été instantanément balayé par l'ambassadeur russe à l'Onu, Dmitry Polyansky, qui "doute" qu'une mission établisse "à 100 %" que l'Ukraine ne prépare pas de "bombe sale".

Or, ces derniers mois, c'est bien la Russie, à travers son président et ses principaux propagandistes, qui ont agité la menace d'une escalade nucléaire. Et ce mercredi, Vladimir Poutine a supervisé l'entraînement des forces de dissuasion fédérales lors d'un exercice en mer de Barents impliquant un sous-marin et des avions à long rayon d'action Tu-95. Les autorités russes avaient informé au préalable les États-Unis de la tenue de ce test annuel. Mais c'est avec une fierté non dissimulée que le porte-parole de l'armée a annoncé que "les tâches fixées ont été accomplies dans leur intégralité, tous les missiles ayant atteint leur cible".