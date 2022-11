L'architecture, cristallisation du manque d'ambition de la Wallonie ?

Après Bruxelles, il y a un mois, et une lettre ouverte "dénonçant l'état de souffrance de l'architecture et de l'urbanisme bruxellois", l'Ordre des architectes dénonce, cette fois, le manque d'audace architecturale en Wallonie.

"Les autorités politiques (et parfois administratives) ne semblent pas avoir confiance dans les architectes (de leur région) lesquels sont souvent tenus de présenter des projets qui ne peuvent s'écarter d'une vision architecturale et/ou urbanistique prédéfinie. Les architectes sont ainsi bridés dans leur créativité et leur inventivité. Il en résulte une relative pauvreté architecturale à laquelle s'ajoute une complexité légale et réglementaire particulièrement lourde", note l'Ordre des architectes (Conseil francophone et germanophone), qui, face à ce constat, "n'a eu de cesse d'interpeller les acteurs concernés, de formuler de nombreuses propositions concrètes et d'offrir une collaboration dynamique aux autorités wallonnes."

Dans sa lettre ouverte, l'Ordre a décidé de dénoncer "une situation qui freine le développement de la Wallonie et qui ne comprend pas l'intérêt du citoyen."

Il pointe :

1. Le manque de courage politique. "Les autorités délivrantes font preuve de grande timidité dans l'analyse des projets architecturaux proposés en exigeant des architectes de ne pas sortir d'un cadre prédéfini. La cause : une réglementation pléthorique et complexe, la peur des recours et la crainte de réactions négatives des citoyens."

2. L'incomplétude des dossiers. "Une grande majorité des demandes de permis d'urbanisme reçoit des avis de dossier incomplets de la part des autorités délivrantes, et ce, souvent sans réel fondement."

3. La surdité du politique. L'Ordre des architectes a, à de nombreuses reprises, formulé des propositions concrètes aux autorités politiques, et ce, régulièrement à sa demande. "Ces propositions ne sont que trop rarement entendues et souvent même complètement ignorées."

4. Une réglementation excessive et indigeste.

5. La nécessité d'une adaptation du CoDT (Code de développement territorial).

6. Le non-respect du RGPD.

7. Des administrations désinvesties, "qui ne bénéficient pas de moyens financiers, informatiques et humains suffisants alors qu'elles sont confrontées à un nombre croissant de dossiers à traiter."

8. L'absence de numérisation, qui fait que la Région wallonne est "désespérément à la traîne" par rapport aux autres régions.

Et l'Ordre de conclure : "L'architecture en Région wallonne est mal considérée et les architectes comme les maîtres d'ouvrage sont souvent maltraités. L'inertie de certains acteurs, le manque de courage politique et les réglementations en vigueur brident la créativité des architectes. L'Ordre des architectes se doit de dénoncer cette situation et de réveiller les consciences. La Wallonie regorge d'architectes de qualité et de maîtres d'ouvrage ambitieux : elle mérite qu'on se batte pour son avenir."