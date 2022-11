"The Crown", Tim Burton et le retour des créateurs de "Dark" : Les séries de novembre sur les plateformes

Apple TV +

"The Mosquito Coast", saison 2 (4 novembre) – Neil Cross et Tom Bissell proposent la suite de leur série, adaptation du roman éponyme de Paul Theroux. Cette série suit la fuite d’Allie Fox (Justin Theroux le neveu de Paul, American Psycho, Mulholland Drive…), un inventeur américain vers le Mexique. Peter Weir (Le Cercle des poètes disparus, The Truman Show…) avait déjà adapté ce livre en 1986.

"Mythic Quest", saison 3 (11 novembre) – Après Ted Lasso, Acapulco, c’est le retour de Mythic Quest, série comique et satirique de la plateforme à la pomme qui dépeint les coulisses d’un studio de création de jeux vidéo. Une satire du monde du travail à la The Office.

"Echo 3" (23 novembre) – Mark Boal a obtenu l’Oscar du meilleur scénario original pour Démineurs et le Golden Globe du meilleur scénario pour Zero Dark Thirty. Deux films réalisés par Kathryn Bigelow. Ce thriller avec Luke Evans et Michiel Huisman (Game of Thrones) est basé sur le roman Pour elle, volent les héros de feu l’auteur israélien Amir Gutfreund.

Arte. TV

"Esprit d’hiver" (3 novembre) – Audrey Fleurot (Engrenages, HPI…) s’invite sur Arte dans la mini-série de Cyril Mennegun. Dans ce huis clos, adaptation du roman de Laura Kasischke, elle incarne Nathalie, une écrivaine face à l’angoisse de la page blanche et des comportements étranges de sa fille adolescente. Avec la présence au casting, entre autres, de Lily Taïeb et Corinne Masiero.

"Le syndrome d’Helsinki" (3 novembre) – Le Finlandais Miikko Oikkonen (Estonia) signe un drame social en huit épisodes racontant l’histoire d’Elias Karo, entrepreneur qui prend en otage quatre journalistes. Le but de cette manœuvre ? Qu’ils enquêtent sur la faillite de son père dans les années 90. La série est dispo sur Arte. TV dès le 03/11 et à la "télé", le jeudi 17/11.

"Mama" (11 novembre) – Après Serviteur du peuple, la chaîne culturelle met en une ligne une autre série ukrainienne. Dans cette fiction, Nina Petrivnal recherche son fils Vitaliy, parti combattre les sécessionnistes dans le Donbass.

BeTV

"Avenue 5 – saison 2" (10 novembre) – Cette série de SF HBO, à l’humour british, lancée par le créateur de Veep (Armando Giovanni Iannucci) revient pour un deuxième opus. Avec la présence, entre autres, du commandant de bord du paquebot spatial ("Avenue 5"), le capitaine Clark (Hugh Laurie alias Dr House).

"Anne" (11 novembre) – On reste en Angleterre, mais dans le passé. Be Series diffusera cette série racontant le combat d’Anne Williams. Depuis le 15 avril 1989 et le décès de son fils, mort dans la catastrophe d’Hillsborough, cette mère lutte pour obtenir justice. La série qui nous replonge dans le hooliganisme est écrite par le romancier Kevin Sampson, Anne est interprétée par Maxine Peak (Shameless).

"La Guerre des Mondes – saison 3" (19 novembre) – Be Series accueille également dans sa grille la saison 3 de La Guerre des Mondes, trilogie estampillée Canal + adaptée de l’univers de H. G. Wells. Avec Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern et Léa Drucker.

"This England" (25 novembre) – Kenneth Branagh (Dunkerque…) incarne Boris Johnson dans cette série de Michael Winterbottom (Jude…) qui suit l’ancien Premier ministre durant la pandémie.

Disney +

"Reboot" (2 novembre) – Créée par Steven Levitan, l’un des créateurs de Modern Family, cette série en huit épisodes raconte les déboires de l’équipe d’une célèbre sitcom familiale du début des années 2000. Une plateforme veut relancer le projet vingt ans plus tard. Pas facile, quand le casting est dysfonctionnel.

"Zootopie + " (9 novembre) – En parlant de reboot, Disney relance Zootopie (Oscar du meilleur film d’animation) avec une nouvelle série de courts-métrages de six épisodes.

"Willow" (30 novembre) – En parlant (une autre fois) de reboot, Disney + propose une nouvelle série fantastique basée sur le film de Ron Howard.

Netflix

"Manifest – saison 4, partie 1" (4 novembre) – Les fans de cette fiction à la Lost (ou à la Hervé Le Tellier dans L’Anomalie) attendent certainement avec impatience cette quatrième saison.

"The Crown" – saison 5 (9 novembre) – Même attente pour les aficionados de la désormais série mythique The Crown. Cette fois, la saison 5 sera consacrée aux dernières années du mariage de Charles et Diana. Avec également un nouveau casting au programme : Imelda Staunton a la lourde tâche de remplacer Olivia Colman dans le rôle de feu Élisabeth II.

"Teletubbies" (14 novembre) – Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont de retour sur la plateforme au "N" avec une série de nouveaux épisodes.

"1899" (17 novembre) – Les créateurs de Dark sont également de retour : Baran bo Odar et Jantje Friese signent 1899. Rendez-vous le 17 novembre pour monter à bord du "Kerberos". Le voyage pour New York de l’équipage va basculer suite à la découverte d’un navire disparu. Avec Emily Beecham, prix d’interprétation féminine au festival de Cannes.

"Mercredi" (23 novembre) – Tim Burton (Beetlejuice, Batman, Edward aux mains d’argent, Sleepy Hollow…) se penche sur l’univers de la famille Addams et plus précisément sur Mercredi. La scène de la piscine du trailer donne envie.

Prime Video

"El Presidente", saison 2 (4 novembre) – La coupe du Monde débute le 20 novembre, Amazon Prime en profite pour présenter la saison 2 d’El Presidente. Cette satire d’Armando Bó, Jr, scénariste de Birdman, raconte le "Fifa Gate" et est centrée sur João Havelange, ancien président de la Fifa.

"Mammals" (11 novembre) – Dans cette comédie noire écrite par Jez Butterworth, le chef cuisinier, Jamie (James Corden), découvre les secrets de sa femme enceinte, Amandine. Une fiction sur la complexité du mariage moderne et de la fidélité.

RTBF

"Le Meilleur d’entre nous" (8 novembre) – Cette mini-série policière française, coproduite par la RTBF, est diffusée les 8 et 15 novembre sur La Une (et Auvio). Il s’agira pour les enquêteurs de résoudre les mystères autour de la mort d’un brillant biathlète.

"Plus Belle La Vie" (17 novembre) – "Sept mariages et un enterrement", l’épisode final de la saga marseillaise sera diffusé sur Tipik et Auvio.