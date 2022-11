"Mascarade": Adjani en diva de cinéma pour Nicolas Bedos

Le cinéaste se fait plaisir avec un thriller glamour au casting soigné. Ou quand Pierre Niney et Marine Vacth séduisent Isabelle Adjani et François Cluzet pour les détrousser...

Ex-star des plateaux de cinéma, Martha (Isabelle Adjani) continue de vivre dans le souvenir de sa gloire passée. Dans sa sublime villa de la Côte d’Azur, elle mène grand train, recevant la faune locale lors de somptueuses réceptions. Son dernier caprice ? Un jeune amant, Adrien (Pierre Niney), ancien danseur à la carrière brisée suite à un accident de moto, qui se fait entretenir sans broncher. Mais le cœur de celui-ci est ailleurs depuis qu’il a rencontré la sublime Margot (Marine Vacth), une arnaqueuse professionnelle. Rêvant d’une vie meilleure, les deux jeunes gens vont mettre au point un plan machiavélique. La belle séduira un riche promoteur (François Cluzet) en se faisant passer pour une jeune Anglaise…

Le mensonge est un thème que Nicolas Bedos apprécie particulièrement. Après une carrière de dramaturge en demi-teintes, le fils de Guy Bedos s'était en effet fait connaître du grand public en 2010 avec sa Semaine mythomane, dans l'émission Semaine critique ! de Franz Olivier-Giesbert. Le mensonge infusait également son très beau film La Belle Époque en 2019, où Guillaume Canet faisait revivre à Daniel Auteuil le plus beau jour de sa vie, celui de sa rencontre en 1974 avec l'amour de sa vie dans un café de Lyon. Sans même parler du côté matamore pathétique d'Hubert Bonisseur de La Bath, toujours prêt à exagérer ses exploits et ses conquêtes dans OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire … Bedos aborde cette fois le thème sous la forme d'un élégant marivaudage sur la Riviera.

Dans "Mascarade" de Nicolas Bedos, Pierre Niney et Marine Vacth unissent leur jeunesse et leur beauté pour tenter de décrocher une vie meilleure... ©Pathé

La jeunesse et la beauté comme seul capital

Dans Mascarade, le cinéaste met en scène un univers de fausseté absolue, un petit théâtre de la vie, où chacun se joue des sentiments des autres. Pour ce faire, il choisit comme décor la Côte d'Azur, un lieu idéal pour souligner la superficialité, le jeu sur l'image et les apparences.

Signant une habile comédie de mœurs, Nicolas Bedos choisit comme moteur central de son intrigue le rapport à l’argent avec, en guise d’antihéros, une femme et un homme qui, pour progresser sur l’échelle sociale, ne peuvent miser que sur leur seul capital : leur beauté et leur jeunesse. Deux jeunes gigolos cyniques qui ne cherchent pas le mariage mais bien… un généreux divorce pour s’en sortir.

S'amusant finement de son image de misogyne, Bedos met ici en scène des femmes fortes et retorses. Et il peut compter sur un solide casting (où l'on croise également Emmanuelle Devos, Laura Morante, Charles Berling…) pour débiter ses répliques cinglantes à la Sacha Guitry. Les meilleures étant réservées à Isabelle Adjani qui, comme dans le récent Peter Von Kant de François Ozon, se livre à un grand numéro d'autodérision en diva de cinéma capricieuse. "Je ne sais pas d'où je viens. C'est pour ça que je suis actrice", déclame-t-elle. Ou, plus désabusée à propos de son jeune amant : "Il est formidable. Je n'ai plus qu'à l'aimer."

Pierre Niney et Isabelle Adjani dans "Mascarade" de Nicolas Bedos. ©Pathé

Mascarade Comédie de mœurs Scénario, musique et réalisation Nicolas Bedos Photographie Laurent Tangy Montage Anny Danché Avec Isabelle Adjani, Pierre Niney, Marine Vacth, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Charles Berling, Laura Morante… Durée 2h22