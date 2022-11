Le monde d’aujourd’hui et de Sophie

Le best-seller de Jostein Gaarder adapté et actualisé, en bande dessinée, par Nicoby et Vincent Zabus. Incontournable.

"Qui es-tu ?" Comment oublier le courrier énigmatique déposé dans la boîte aux lettres de la jeune Sophie ? En imaginant un roman qui rendrait la philo accessible à tous, Joostein Gaarder a eu une idée de génie.

Lu par des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde et traduit dans une cinquantaine de langues, le roman culte de l'écrivain norvégien a rencontré un succès inespéré et l'adaptation en bande dessinée du Monde de Sophie, qui vient de paraître chez Albin Michel, pourrait suivre le même chemin. Les droits ont déjà été vendus dans 16 pays, et la version BD rend la discipline philosophique encore plus accessible.

L'initiative revient à l'éditeur Martin Zeller, chez Albin Michel, qui a songé à Nicoby pour l'illustration. Le texte, lui, est signé Vincent Zabus, cet auteur namurois de théâtre et de BD, qui a décidément le vent en poupe. "Nicoby a parlé de moi à Martin Zeller car il venait de lire Incroyable ! (NdlR : illustré par Hippolyte, Dargaud 2020, prix Rossel de la BD, prix du Roman graphique de La Première et nommé à Angoulême pour le prix du Meilleur album). Il avait été séduit par la dimension philosophique de l'album", explique le romaniste, ancien professeur de littérature et de philosophie.

Reçue en plein confinement, la proposition l'a d'emblée alléché. "J'avais lu le roman à l'époque et j'ai adoré travailler dans mon vieux bouquin. La philo est aujourd'hui capitale quand on voit le monde dans lequel les enfants doivent vivre. Leur offrir ce parcours de manière accessible est important. Il s'agit d'une entrée en matière. On ouvre la porte".

De l’Antiquité à la Renaissance

Adapter la somme de Joostein Gaarder n’en relevait pas moins du défi. Comment s’emparer du texte sans le trahir ? La première étape consistait à convaincre l’auteur, qui s’est montré enthousiaste à la lecture des deux premiers chapitres et a donné carte blanche aux artistes.

En route pour la grande traversée de la philosophie, depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance et à la période baroque . La suite, et son doute métaphysique, paraîtra dans le deuxième tome, en octobre 2023.

Le lecteur attentif décèlera l’actualisation du récit avec une Sophie à l’allure dynamique, la queue-de-cheval au vent, encore plus engagée et féministe que celle de Jostein Gaarder. Une allusion à la grande épidémie du XXIe siècle indique également que l’héroïne réinventée est bel et bien de notre époque et qu’elle a vu le jour à l’heure où la quête de sens se faisait cruellement ressentir.

Ce voyage renouvelé en compagnie de Sophie Amundsen aidera à comprendre d’où vient le monde, à mieux connaître les mythes, cultures et religions.

Il épinglera le fait que les hommes ont créé les dieux à leur image et, surtout, présentera les grands philosophes, de Socrate à Aristote, dont le discours misogyne suscite la colère de Sophie.

Les femmes, telles Hannah Arendt, Simone Weil, Judith Butler, Martha Nussbaum, auront également droit au chapitre et la lecture de l'ouvrage rappellera à tout un chacun les grandes lignes de l'épicurisme, du stoïcisme ou du matérialisme. "J'avais peur qu'en synthétisant la matière, on transforme la pensée. J'ai demandé à Hervé Pourtois, philosophe de l'UCL, de relire le texte. Sa grande rigueur nous a été précieuse."

L’organisation de la société

Signalons encore, dans ce premier tome, la présence inattendue d'Averroès, philosophe arabe qui a réintégré Aristote dans le monde occidental. "Nous avons donné plus d'importance à Diogène, développé la maïeutique socratique et nous avons tenu à ce que Sophie s'intéresse aux préoccupations du monde d'aujourd'hui, à l'organisation de la société, ou à la santé, ce bien commun questionné durant la pandémie. Les jeunes ont des opinions mais leur proposer du recul avec les pensées de grands philosophes à travers les siècles les aidera à approfondir leur point de vue."

Il s’agissait aussi, détail d’importance, de s’approprier le texte initial et de le métamorphoser en nouvelle œuvre artistique, une bande dessinée digne de ce nom, avec de l’espace, des respirations, de pleines pages pour séparer les chapitres, une dominante de verts ou de bleus, une grande lisibilité et des personnages très actuels. Le tout, en se jouant parfois des codes de la BD, en sortant de la case, en la brisant, en gommant les pensées bien ancrées - ou encrées ? -, en mêlant poésie et philosophie ou en privilégiant la mise en abyme.

"Sophie va réaliser qu'elle est un personnage de BD créé pour la cause, ce qui va ouvrir la discussion sur sa condition avec Spinoza dans le deuxième tome. On a gardé l'esprit du roman initial mais on a transformé la lettre".

★ ★ ★ ★ Nicoby et Vincent Zabus | Le Monde de Sophie, tome ½ La philo de Socrate à Galilée | BD | Albin Michel, 264 pp., 25 €