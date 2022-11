Petaouchnok : Les Pieds nickelés bivouaquent dans les Pyrénées

Petaouchnok Comédie d'aventures De Édouard Deluc Scénario Édouard Deluc et Nathalie Najem Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Olivia Côte, Pablo Pauly Durée 1h36

Ludo (Pio Marmaï) et Richard (Philippe Rebbot), deux compères abonnés aux boulots à la petite semaine et aux plans foireux, pensent avoir trouvé l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : organiser une chevauchée à travers les Pyrénées pour touristes en mal d’aventure, de silence et de grand air.

En lançant sa propre activité, Ludovic aimerait aussi prouver à son ex-compagne et à sa fille de 4 ans qu’il n’est pas qu’un zigoto aux idées farfelues et que ses compétences en tant que guide et cavalier pourraient lui assurer un avenir solide et radieux. Malheureusement, les treks, surtout à cheval, ne s’improvisent pas…

Édouard Deluc (Temps de chien !) et Nathalie Najem, sa coscénariste, auraient sans doute voulu nous offrir une échappée belle, façon Antoinette dans les Cévennes, mais si le cadre est bien présent (les Pyrénées en toute majesté) leurs personnages surexcités ou mal dessinés (le père divorcé et son fils ; le père de famille protecteur, le jeune délinquant…) auraient mérité plus d'espace. Réduits à leur plus simple expression, ils peinent à susciter l'attachement ou la sympathie au-delà de l'anecdote.

Une comédie qui patauge, malgré l’énergie investie

On souffre pour Pio Marmaï qui aurait mérité de camper un personnage plus nuancé, mais aussi pour tant d’autres profils à peine esquissés. Quelques numéros plus réussis font pencher le résultat vers le film à sketches sans parvenir à offrir de la cohérence et de la consistance à l’ensemble. S’ajoute à cela un montage réalisé à la serpe qui enchaîne les séquences sans aucune transition.

Des rebondissements factices ou, au contraire, des ressorts ultra-attendus entraînent cette comédie vers les rives de l'invraisemblance. Mal ancrés, ces nouveaux Randonneurs loupent le coche de la comédie sociale. Mariant aventure et parfum de western, ils invitent pourtant à réfléchir à notre sens de la solidarité. Une question toujours d'actualité, quelques mois après les douloureux souvenirs du confinement planétaire…

En résumé : on ressort de cette aventure dubitatifs, mais aussi un peu lessivés face à toute cette énergie déployée en vain. Dommage pour une comédie qui pariait sur la joie du dépaysement. On vous suggère une autre activité.