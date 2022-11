La dérive autoritaire a enfin un prix

Douze ans. Cela fait douze ans que le Premier ministre Viktor Orban renforce son emprise sur la Hongrie, au mépris des règles de l’Union européenne. Et, paradoxalement, avec l’aide de cette dernière. Le pouvoir du Fidesz, le tout-puissant parti qui dirige le pays, s’appuie sur un système de corruption et de favoritisme, où les aides européennes servent à remplir les poches des alliés et proches du Premier ministre,...

