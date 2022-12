Les produits branche 23 coûtent-ils trop cher en diverses commissions ?

Les coûts d’une branche 23 comprennent des frais de gestion et la commission de l’assureur. Cela peut monter jusqu’à 3 % en tout. C’est trop pour certains experts financiers.

C’est l’histoire d’un couple de retraités aux moyens financiers relativement modestes. Il y a quelques jours, ils découvrent que leur investissement de 100 000 euros dans un produit branche 23 souscrit auprès de l’assureur Axa vaut dix ans plus tard à peine 90 000 euros. Comment est-ce possible vu la performance positive des Bourses et...