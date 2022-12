Visages et facettes de la vie à Bruxelles

On ne saurait assez souligner l’ampleur et la valeur de la documentation rassemblée pendant quatre ans par Michel Callier et Thierry Scaillet pour retrouver et retracer la vie du Cercle : consultation de milliers de journaux et d’archives, portraits des principaux acteurs, programmes des expositions, concerts, spectacles, conférences, recherche de gravures et de photos pour l’illustration, etc.

De nombreux édiles de la capitale

Au final, ils ont véritablement ressuscité toute une vie sociétale et culturelle à Bruxelles à une époque, avant 1940, où n’existaient pas ou peu radio, télévision, facilité des voyages, multiplicité de l’offre théâtrale, sportive, musicale actuelle. Par ailleurs, ils ont mis en lumière combien le Cercle a favorisé la rencontre de personnalités aux convictions politiques et philosophiques différentes. Parmi elles, on relève les noms de nombreux édiles qui ont donné leur nom à des rues et des avenues de Bruxelles : Charles Rogier, Charles de Brouckère, Eugène Simonis, Emile De Mot, Adolphe Max, Paul Hymans, etc.

L’offre culturelle fut, de son côté, considérable. Les plus prestigieux musiciens s’y produisirent, tels que le compositeur Charles Gounod (contre 1200 francs-or de l’époque !), la pianiste Clara Schuman, les violonistes Eugène Ysaye et Henri Vieuxtemps, etc. Côté peintres et sculpteurs, citons Rodin, Ensor, Constantin Meunier, Permeke, ainsi que de nombreuses femmes peintres, parmi lesquelles Louise Héger.

Le désastre Baudelaire

Parmi les conférenciers, relevons Charles De Coster, le romancier de Thyl Ulenspiegel, mais aussi Georges Rodenbach, Mallarmé, Jules Verne, Verlaine, etc. Et, bien sûr, Baudelaire. C'était en 1864. Le Cercle avait quitté la Galerie de la Reine pour s'installer à la Maison du Roi sur la Grand-Place. Le poète que Les Fleurs du mal auréolaient d'une réputation sulfureuse, avait attiré du monde à sa conférence sur le peintre Delacroix. Mais, une semaine plus tard, la salle était presque vide. Camille Lemonnier, qui avait alors 20 ans, se souvenait : "Baudelaire, pris d'un horrible trac, lisait et bafouillait, frissonnait et claquait des dents, le nez sur son manuscrit. Ce fut un désastre". Le poète s'en vengea, comme on sait, dans Pauvre Belgique.

En 1911 : le Cercle Gaulois

En 1911, de jeunes universitaires de tous horizons créèrent un "Cercle de la Toison d'or", où ils pourraient librement échanger, "à l'image des joyeuses réunions que les futurs membres auraient pu connaître au cours de leur vie estudiantine". Pourquoi "de la Toison d'or" ? Tout simplement parce qu'ils se réunissaient dans une taverne de l'avenue de la Toison d'or, à la Porte de Namur. Après la Grande Guerre, ils se rebaptisèrent "Cercle Gaulois", parce qu'il y avait là-dedans "l'idée chevaleresque de la défense du sol patrial, qui fut toujours la préoccupation de nos ancêtres les Gaulois" (sic).

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Cercle Artistique et Littéraire et le Cercle Gaulois - tous deux mal en point suite aux circonstances - membres décédés, trésorerie asséchée, etc - décidèrent de fusionner dans les locaux du premier d’entre eux. Ce qui se fit en 1951.

Leur vocation de lieu de rencontre et d'échanges entre ses membres s'y poursuit depuis lors dans l'esprit que son actuel président, Geoffroy Generet, résume en disant qu'elle demeurait de "rapprocher les individus en les enrichissant de leurs différences".

