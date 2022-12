Il était une fois "Champs-Élysées", l'émission culte de Michel Drucker qui a marqué la télévision

Au travers d’images d’archives, d’extraits et d’interviews, le présentateur raconte la naissance de l’émission, qui lui avait été commandée par Pierre Desgraupes et à laquelle il avait choisi de donner le nom de la plus belle avenue du monde. Pour justifier ce titre, Michel Drucker avait scruté les salles de concert et de théâtre des Champs-Élysées afin de dénicher la salle parfaite pour faire naître son projet. Ce sera l’Espace Cardin.

Le coup d'envoi est donné le 16 janvier et Michel Drucker, alors reporter sportif, se lance dans le divertissement à plein temps, même s'il avait déjà goûté au genre en prenant les commandes de Tilt Magazine, puis des Rendez-vous du dimanche. C'est là qu'il rencontre Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg, avec qui il restera complice. "J'avais déjà mis un pied dans les paillettes", confie-t-il dans le documentaire.

Les jeunes artistes, comme Céline Dion, rêvent de pouvoir faire leur première apparition sur le plateau de l'émission. "On était très sollicités", raconte encore le présentateur. "Je crois qu'on était respectés." Michel Sardou, Mylène Farmer, Jeanne Mas, mais aussi John Travolta, Whitney Houston, Cyndi Lauper ou Barbra Streisand foulent le tapis rouge de Champs-Élysées. La formule fonctionne et, chaque samedi, les téléspectateurs sont fidèles au poste et s'affairent devant les célébrités qui arrivent en limousines à l'espace Cardin. "C'était les Oscars tous les samedis", plaisante encore Michel Drucker qui, à 39 ans, grâce à l'image de gendre idéal qu'il renvoie, accroît aussi sa cote de popularité. Au total, Michel Drucker aura animé Champs-Élysées pendant huit années, invité plus de 3000 artistes et présenté 302 émissions. Quarante plus tard, il s'étonne toujours de l'impact que son programme culte a eu sur toute une génération.