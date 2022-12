Un duel fratricide

Samedi, le Baudouin engrange ses trois premiers points face à l’équipe du Pingouin. Dimanche, la rencontre face à Anderlecht fut très équilibrée, le score resta bloqué sur un 2-2 durant un long moment, avant de voir Anderlecht reprendre les devants.

Finalement, il manquera d’un rien de temps au Baudouin pour revenir au score. Quel plaisir ensuite de pouvoir revoir jouer sur nos terres Nicolas Poncelet, qui s’incline face à son frère, Sam. Joachim Dedobbeleer est lucide dans son analyse, il a un très beau groupe à sa disposition, mais ses joueurs ne se connaissent pas et doivent absolument créer des automatismes. Et cela s’acquiert en jouant. Pour le Daring, c’est un bon week-end qui se conclut avec un 6/12.

Une découverte

Le match du week-end fut leur affrontement face à Anderlecht : alors que la première mi-temps tarde à démarrer et qu'ils encaissent les premiers, les joueurs de Xavier Kersten remontent peu à peu au score. Grâce notamment à la très belle prestation de leur capitaine, Nathan Denis, auteur du premier but sur pc et exemplaire lors d'un sauvetage sur la ligne : "On découvre la compétition et les autres équipes, mais nous, nous nous connaissons parfaitement bien. Notre victoire contre Anderlecht nous tenait à cœur, un derby important. Contre le Léo, la défaite (8-1) est un peu sévère, mais nous avons fait preuve de trop de retenue face à cet adversaire."