Précisons d'emblée. Il ne s'agit pas d'une histoire "littéraire" de notre littérature. Si une chose importe à son auteur, écrit très justement Bernadette Desorbay, professeure à la Humboldt-Universität de Berlin, dans sa préface, "c'est bien le jeu des passions qui entraînent les femmes et les hommes de lettres dans la ronde de l'Histoire". Autrement dit, comment se reflète-t-elle dans leurs œuvres ? Né en 1947 à Tournai, poète exigeant sinon ésotérique, ancien Commissaire au Livre et Directeur des Archives&Musée de la Littérature, Marc Quaghebeur n'aura pas cessé de questionner notre littérature depuis son Abécédaire des Lettres belges (1982), que j'ai présenté ici même à l'époque.

Évitement de ce qui fâche

L’ouvrage s’ouvre sur un double constat. Au lendemain de la guerre, notre littérature officielle reste dominée par l’esthétique néoclassique de Gide et de la Nouvelle Revue Française qui, non seulement ignore l’Histoire, mais se veut le modèle insurpassable de l’écriture en langue française. Marcel Thiry, Charles Plisnier, Franz Hellens, Charles Bertin figurent parmi les tenants de cette thèse.

La structuration du champs intellectuel belge francophone ne se réduisait pas pour autant à cette vision esthétique "toujours noble et quelque peu compassée". En témoigne le recours au réalisme magique - en particulier par les Flamands francophones Paul Willems, Guy Vaes, André Delvaux -, au fantastique (Thomas Owen), au surréalisme (Paul Nougé, Marcel Mariën).

Autre constat : dans le souci de restaurer l’unité du pays et de le relever au sortir de la guerre, notre littérature pratique "l’évitement" des questions qui fâchent : la défaite militaire de 1940, la Collaboration, la Question royale, la menace communiste, etc.

Les brûlés de la réalité

Ceci dit, une grande partie de l’ouvrage, et peut-être sa plus novatrice, est l’attention que son auteur accorde à des écrivains qui se colletèrent avec les autoritarismes stalinien, fasciste, hitlérien, plus tard maoïste, qui prétendaient remédier aux maux de l’époque, et qui, quelque fois, s’y brûlèrent.

Ce fut éminemment le cas de Victor Serge (1890-1947) qui, fasciné par la Révolution soviétique, se retrouva au goulag de Staline ; de Paul Nothomb (1913-2006) qui, révolté contre sa famille catholique et droitière, s’engagea du côté communiste dans la guerre d’Espagne, puis dans la Résistance belge, mais torturé par la Gestapo, il aurait livré des camarades - une question qui le hanta tout le restant d’une vie qu’il termina dans l’exégèse juive de la Bible ; de Henry Baucau (1913-2012), qui chercha en 1940 à préserver l’avenir de la Belgique dans une Europe allemande avant de chercher son chemin dans la littérature, la Chine de Mao, la psychanalyse.

À défaut de pouvoir éplucher tous les chapitres de ce gros livre, citons ceux que leur auteur consacre à trois femmes : Marie Gevers (1883-1975), qui chanta la nature des rives de l’Escaut ; Maria van Rysselberghe (1866-1959), qui fut l’éphémère maîtresse du poète Emile Verhaeren, puis la belle-mère (!) d’André Gide ; Suzanne Lilar (1901-1997), qui portait sur la condition des femmes un regard infiniment plus subtil que Simone de Beauvoir.

Le désarroi d’un chanteur

Parmi les rares écrivains qui firent écho à la vie en Belgique à cette époque, Daniel Gillès s'impose par sa saga d'une famille belgo-autrchiene déchirée par l'Anschluss et par son regard non-conformiste sur le Congo (La termitière) que Quaghebeur met en parallèle avec Sans rancune, le témoignage de Thomas Kanza, premier étudiant congolais autorisé à venir étudier en Belgique.

Ce sont pourtant des années d'adieu à "la Belgique de papa". Paradoxalement, c'est un chanteur, Jacques Brel (1929-1978) qui a crié son attachement viscéral, alors que le pays se divisait, au "Plat pays" de son enfance et au temps où Bruxelles "brusselait".

-> ★ ★ ★ ★ Marc Quaghebeur | Histoire, forme et sens en littérature | essai, tome 3 | Ed. Peter Lag Bruxelles | 616 pp., 48 €