L’opposition à Biden prend ses quartiers

Le fait que le Parti démocrate conserve le contrôle du Sénat – et y a même légèrement renforcé sa majorité, qui est désormais de 51 sièges sur 100 – est un moyen de pression supplémentaire dans les mains du Président. Si les Républicains sont, en effet, en mesure de bloquer les initiatives du parti présidentiel à la Chambre, les Démocrates peuvent, quant à eux, faire barrage aux projets républicains au Sénat. Les deux grands partis auront donc le choix de la paralysie ou du compromis.

Si l’heure était déjà au marchandage mardi, c’était, toutefois, dans les rangs du Parti républicain, appelé à choisir le nouveau speaker, l’équivalent du président de l’Assemblée aux États-Unis. Car le renversement du rapport de force à la Chambre signifie aussi la fin d’une époque avec le départ de Nancy Pelosi. La députée de la Californie continuera, certes, de siéger, mais en quittant le perchoir qui faisait d’elle le troisième personnage de l’État après le Président et le vice-Président, l’élue a renoncé dans la foulée à prendre la direction de l’opposition.

Un Afro-Américain comme chef de la minorité démocrate

Après avoir régné pendant quelque vingt ans sur la délégation démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi passe la main à Hakeem Jeffries, représentant de la circonscription électorale de Brooklyn. Le nouveau chef de la minorité sera ainsi le premier Afro-Américain à diriger un des deux grands partis au Congrès.

Pour succéder à Nancy Pelosi comme speaker, les Républicains n’avaient a priori qu’un nom : Kevin McCarthy, le chef de la minorité dans l’Assemblée précédente. À 57 ans, ce dernier, lui aussi député de la Californie, ne rêvait que de cela, et plus encore depuis une première occasion manquée, après la victoire des Républicains aux élections de mi-mandat en novembre 2014. Il dut alors se contenter de jouer les seconds couteaux, dans l’ombre de John Boehner d’abord, de Paul Ryan ensuite.

Candidat naturel cette fois, Kevin McCarthy n’avait pourtant qu’une voie étroite pour accéder au perchoir. Le speaker est élu à la majorité simple, soit 218 voix au moins si tous les députés sont présents et votent. Convaincu de n’obtenir le soutien d’aucun Démocrate, McCarthy voyait ses ambitions s’envoler dès lors que cinq Républicains seulement lui refusaient leur soutien.

Un soutien à Donald Trump jugé encore insuffisant

Or, si le chef de la minorité n’a cessé de proclamer son admiration pour Donald Trump, les partisans les plus fervents de l’ancien Président reprochent à McCarthy d’avoir dans un premier temps fustigé son rôle dans l’assaut du Capitole. Emmenés par le député de la Floride Matt Gaetz, ils ont forcé le candidat à multiplier les concessions – au risque pour lui de s’aliéner l’appui des Républicains plus modérés, déjà peu enthousiasmés par sa candidature.

Kevin McCarthy a pu mesurer la difficulté de réussir ce grand écart. Lors du vote organisé mardi, il n’a obtenu que 203 voix, 19 Républicains ayant voté contre lui. Son avenir se trouvait dès lors suspendu à plusieurs nouveaux tours de scrutin – un scénario qui ne s’était plus produit depuis… 1923. Rien n’indiquait dans la soirée (heure belge) que l’obstacle serait aisément franchi, un deuxième vote organisé dans la foulée du premier lui ayant été de nouveau défavorable. Au moins McCarthy pouvait-il se rappeler qu’en 1856 Nathaniel Prentice Banks n’avait été élu speaker qu’après deux mois d’efforts et pas moins de 133 votes.