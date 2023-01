Les Vingt-sept s’encouragent à répondre ensemble à la crise chinoise

Les États membres se sont également "encouragés" à procéder à des tests aléatoires sur les passagers en provenance de Chine à leur arrivée, à soumettre au séquençage génomique des résultats positifs ou encore à analyser les eaux usées des avions pour détecter d'éventuels nouveaux variants - une mesure que la Belgique mettra en œuvre à partir de samedi. Un engagement bien plus concret a par contre été pris pour que tous les Vingt-sept recommandent aux passagers d'un vol venant de la Chine de porter un masque. Tout comme ils se sont "accordés" pour "offrir des conseils en matière d'hygiène et de mesures sanitaires de protection" aux voyageurs et au personnel…

Convoquée mercredi par la Suède, qui assure la présidence du Conseil de l'UE depuis le 1er janvier, la réunion de mercredi devait se terminer à 18h. Or, les discussions se sont poursuivies jusqu'à 21h, notamment sur la question des tests obligatoires. Rappelons que l'Union n'a pas la compétence de forcer les États membres à mettre en œuvre cette politique, qui tient du ressort national. Mais les Vingt-sept auraient pu s'engager, un peu à la façon d'un gentlemen's agreement, à l'appliquer de manière uniforme. Ce qui aurait eu du sens, vu que la plupart partagent un même espace de libre circulation Schengen.

Mardi, après une autre réunion organisée dans le cadre du Comité de sécurité sanitaire par la Commission européenne, cette dernière assurait pourtant qu'"une majorité écrasante des pays [s'étaient] prononcés en faveur" de cette mesure, que la France, l'Espagne et l'Italie ont d'ores et déjà appliquée. "Certains États membres ont eu apparemment plus de mal avec ça que ce que la Commission avait laissé entendre", observait dans la soirée un diplomate. Parmi les plus sceptiques, l'on retrouve l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Pologne.

Une confusion sur le risque…

"On aurait préféré suivre l'avis des experts scientifiques", se défendait mercredi après-midi un diplomate européen, se référant notamment à l'avis du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui avait estimé fin décembre que l'introduction d'un dépistage obligatoire du Covid-19 pour les voyageurs arrivant de Chine serait "injustifiée". Reste que personne ne connaît réellement la situation épidémiologique chinoise, les autorités essayant de camoufler l'ampleur d'une crise qui prouve leur incapacité à gérer la fin abrupte de la stricte politique "zéro Covid". La Chine n'a même pas donné suite à l'offre européenne de dons de vaccins. Elle a aussi menacé de représailles les pays qui imposent des tests à ses ressortissants, fustigeant des pratiques "inacceptables" et "dénuées de base scientifique" - alors qu'elle imposait jusqu'à il y a peu des règles et une quarantaine draconiennes aux voyageurs qui se rendaient sur son territoire.

Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a cependant affirmé que "les chiffres actuels publiés par la Chine sous-représentent l'impact réel de la maladie". Du côté de l'UE, la Commission insiste depuis plusieurs jours sur le besoin d'avoir accès à des données complètes et objectives, mais de manière générale le ton européen reste peu sévère vis-à-vis de Pékin.

… et les conséquences économiques

Selon Elizabeth Kuiper, directrice associée au European Policy Centre, la réticence de certains États membres à imposer des tests au départ de la Chine pouvait aussi s'expliquer par les "conséquences économiques" que cela peut avoir, dans un contexte déjà marqué par l'inflation et au vu des dépendances commerciales de l'UE vis-à-vis de la Chine. Le secteur du tourisme européen se réjouissait aussi d'accueillir à nouveau les Chinois qui, à partir du 8 janvier pourront quitter leur pays sans devoir se soumettre à une quarantaine à leur retour.

Mercredi soir, la confusion régnait encore quant aux mesures sanitaires qui seront imposées par chacun des Vingt-sept aux voyageurs venant de la Chine. Ces difficultés à trouver la bonne réponse, européenne, à la situation épidémiologique en Chine donnent à nouveau l'image d'une Union qui, comme au début de la pandémie de Covid-19, peine à agir comme telle. "Il y a un grand air de déjà-vu par rapport aux premiers mois de l'année 2020, avec tous des pays qui réagissent d'un point de vue national", regrette Elizabeth Kuiper. Les Vingt-sept étaient pourtant censés avoir tiré les leçons de leur première expérience avec le virus. D'autant que depuis décembre, l'UE est dotée d'un nouveau cadre et de nouvelles compétences pour mieux réagir en cas d'urgence de santé publique. "Je me serais attendue à ce que la réaction soit plus solide et plus rapidement coordonnée", poursuit Mme Kuiper.