Covid, grippe, VRS : cocktail potentiellement explosif en Belgique

L’épidémie de grippe vient s’ajouter à celles déjà existantes de Covid-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de bronchiolites et de rhumes. Le mois dernier, la majorité des hospitalisations pour infections orales respiratoires étaient d’ailleurs causées par ce VRS.

Si ces trois virus coexistent, à l'heure actuelle, leur dynamique est différente. "En ce moment, la courbe du Covid est descendante, tout comme celle du VRS, explique Steven Van Gucht. En ce qui concerne la grippe, par contre, nous sommes plutôt dans une phase ascendante."

Pression sur le système de santé

Concernant l'évolution du Covid, le virologue est toutefois pessimiste : "Il est possible que la baisse du Covid soit temporaire. On s'attend à une nouvelle augmentation en janvier." Même si Steven Van Gucht encourage à rester prudent vis-à-vis des projections, cette augmentation pourrait alors coïncider avec le pic de la grippe fin janvier, début février. Si pour l'heure, ce sont trois virus qui - indépendamment des uns et des autres - ne devraient pas inquiéter le système de santé, une fois combinés, ils pourraient représenter une menace.

Selon le rapport hebdomadaire de l'institut Sciensano, ces vagues hivernales peuvent en effet exercer une pression sur les soins de santé, en raison du nombre d'hospitalisations et de la pénurie de personnel. Steven Van Gucht rejoint cette analyse : "Le problème, c'est la combinaison. Si nous avons un pic de grippe fin janvier, il faut espérer qu'il ne correspondra pas à au pic du Covid."

Pour éviter de saturer le système de santé avec ces virus respiratoires, Steven van Gucht préconise de revenir aux gestes barrières : "Quand on est malade, c'est mieux de s'isoler. Il faut aussi porter un masque et ne pas oublier la bonne hygiène des mains." Le virologue encourage également à vérifier que l'on soit bien à jour par rapport à son schéma vaccinal.