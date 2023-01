Pour la moitié des glaciers du monde, les carottes sont cuites

Limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre pourrait cependant encore permettre de sauver les autres, insistent les auteurs, qui alertent sur les conséquences de cette fonte, notamment sur la montée du niveau de la mer et les ressources en eau dont dépendent au moins deux milliards de personnes.

Ces travaux, basés sur de nouvelles données d’observation à plus haute résolution grâce aux images satellites, fournissent les projections les plus précises à ce jour sur l’avenir des quelque 215 000 glaciers recensés dans le monde.

La particularité de cette étude est d'étudier l'effet direct sur les glaciers de plusieurs scénarios de réchauffement de la planète (+1,5°C, +2°C, +3°C et +4°C), afin d'orienter au mieux les décisions politiques. Dans la meilleure des hypothèses, si la hausse des températures est limitée à 1,5°C par rapport à la période préindustrielle - soit l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris -, 49 % des glaciers du monde disparaîtront d'ici à 2100. Cette perte représentera environ 26 % de la masse totale de glace, car les glaciers les plus petits seront les premiers touchés. Les chercheurs estiment que le niveau de la mer montera en conséquence d'environ 9 centimètres (une hausse qui s'ajoutera à celle liée à la fonte des calottes glaciaires et aux effets de la dilatation thermique des océans). "Les régions avec relativement peu de glace, comme les Alpes, le Caucase, les Andes ou l'ouest des États-Unis, perdent presque toute leur glace d'ici la fin du siècle, quel que soit le scénario d'émissions", explique Régine Hock, professeure à l'Université d'Oslo et coauteure de cette recherche. "Ces glaciers-là sont plus ou moins condamnés."

Si la hausse des températures atteint 4 °C, le pire scénario envisagé, les plus grands glaciers, par exemple en Alaska, seront davantage touchés. 83 % des glaciers disparaîtraient, ce qui représente 41 % de la masse totale de leur glace, ce qui contribuera à une hausse de 15 centimètres du niveau marin. "Cela peut ne pas paraître beaucoup, de 9 cm jusqu'à 15 cm" d'élévation, souligne Régine Hock. Mais ces niveaux sont une "grande source d'inquiétude", car plus ils sont hauts, plus ils entraîneront des inondations importantes en cas de tempêtes, et donc "beaucoup plus de dommages". Selon l'Organisation météorologique mondiale, le niveau de la mer s'élève à un rythme qui a doublé en 30 ans, passant de 2,1 mm par an entre 1993 et 2002 à 4,4 mm entre 2013 et 2022.

Pour le moment, le monde se dirige vers un réchauffement de 2,7 °C, ce qui entraînerait une déglaciation presque complète en Europe centrale, dans l’ouest du Canada et des États-Unis, ou encore en Nouvelle-Zélande.

Les glaciers étudiés ne représentent que "1 % de toute la glace sur Terre", mais ils sont "bien plus sensibles" que d'autres étendues de glace, car souvent situés dans des régions où les températures sont plus proches du point de fonte. Ils ont ainsi "contribué à la hausse du niveau de la mer quasiment autant que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique prises ensemble ces trois dernières décennies", souligne Régine Hock.