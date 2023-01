Sortie du nucléaire, une "question d’heures", pour le MR

Un peu exagéré… ?

Dans l'entourage des négociateurs, comme de tradition, motus et bouche cousue. "On ne s'étend pas sur le contenu à l'heure actuelle. Ce sont des négociations très importantes et très complexes, chaque élément est important", nous dit-on du côté du cabinet de la ministre de l'Énergie. On nous confirme par ailleurs "ne pas être loin d'un accord. Mais dire qu'il s'agit d'heures ou que c'est imminent, c'est exagéré."

La Belgique n’est plus à cela près, elle qui va bientôt fêter les 20 ans, le 31 janvier, de la loi de sortie du nucléaire signée par la coalition Arc-en-ciel (libéraux, socialistes et écologistes) en 2003.

Cette loi, déjà malmenée sous le gouvernement Verhofstadt, connaît de très nombreux rebondissements, politiques le plus souvent, externes parfois, comme ceux liés à la catastrophe de Fukushima ou la découverte des micro-fissures dans certains réacteurs, même pas ceux qui devaient être arrêtés. C’est sans doute au cours de la législature précédente, sous la Suédoise, que la bataille s’est durcie. Les libéraux avaient trouvé en la N-VA un partenaire de poids pour une nouvelle fois remettre en cause le calendrier de sortie du nucléaire.

La crise de l’énergie, et la dépendance de nombreux pays à la Russie, les problèmes possibles de sécurité d’approvisionnement ainsi que les objectifs climatiques expliquent en grande partie ces nouvelles passes d’armes politiques.

Trois objectifs majeurs

Près de 20 ans plus tard, cette loi de 2003, déjà adaptée à plusieurs reprises, va donc encore être revue. Avec, pour rappel, trois objectifs à la clé. D’abord, la prolongation de dix ans des réacteurs Doel 4 et Tihange 3. Et ce, le plus rapidement possible, la pénurie d’électricité lors de l’hiver 2026-2027 étant à craindre.

Ensuite, le deal à sceller entre Engie et la Belgique passera par un plafonnement du coût du passif nucléaire. Une concession faite d’entrée de jeu par la Belgique au groupe énergétique français, en échange de cette demande - disons très tardive - de nouvelle prolongation des deux réacteurs susmentionnés.

Enfin, le troisième volet de l’accord à entériner concerne le partage des risques et bénéfices liés à la prolongation. La Vivaldi a accepté le principe de la création d’une co-entreprise entre l’État et Engie pour investir dans la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 (sur 10 ans?). Les détails de cette co-gestion devaient cependant encore être peaufinés. Et comme le veut l’adage, tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien.