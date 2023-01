Par Natasha Brown, un électrochoc nommé "Assemblage"

Avec Assemblage (Assembly), Natasha Brown signe un premier roman plus éloquent encore puisqu'elle y dénonce la réalité derrière les apparences trompeuses de la méritocratie et de l'assimilation (même quand on est né ici), et le prix qu'il en coûte sur un plan personnel. En rappelant, si besoin, que la Grande-Bretagne a toujours sous son emprise "des terres saisies durant ses exploits du vingtième siècle", qu'elle n'a cessé d'exploiter.

La narratrice d'Assemblage est une jeune femme britannique noire. Qui a travaillé sans compter pour intégrer une prestigieuse université, obtenir son diplôme et décrocher un emploi à la City. Parce qu'elle est qui elle est et doit pouvoir affronter n'importe quel coup dur, elle a pu mettre de côté ce qu'il fallait pour acheter un appartement.

Vertige

À la banque où elle travaille, une de ses missions consiste à témoigner -face aux étudiants, lors de tables rondes féminines ou de salons de recrutement - d'un parcours qui est "une vraie inspiration". "La diversité doit être vue. À combien de femmes, à combien de filles ai-je menti ?" In fine, il y a toujours un moment où un regard, une attitude, un mot se révèle ouvertement raciste. "Je suis tout ce qu'on m'a dit de devenir. Ça ne suffit pas."

Même dans sa relation amoureuse, rien n’est évident. Issu d’une famille aisée, son petit ami a de fâcheux réflexes malgré l’amour qu’il lui porte. À l’heure où la jeune femme le rejoint dans la maison familiale, à la campagne, où ses beaux-parents (ambivalents à son encontre) s’apprêtent à fêter en grande pompe leur anniversaire de mariage, elle est prise de vertige. Une autre "réussite" est-elle nécessaire ? N’est-il pas temps pour elle de redéfinir sa vie selon ses propres critères et non ceux que la société lui impose ?

Épuisement

Au fil des pages, une certitude était devenue de moins en moins évitable : elle est lasse et épuisée de batailler contre le courant. D'apprendre à toujours se conformer à ce qu'on attend d'elle, d'imiter, de se construire une façade acceptable. "Leur culture devient une parodie sur mon corps à moi." Non seulement elle n'est pas elle-même, mais elle vit dans la crainte permanente du faux pas, de l'erreur : arrivée à ce degré de réussite ne la protège en rien, dans sa vie privée comme au travail. "Chaque décision, chaque réunion, chaque rapport. Il n'y a pas de succès, seulement des échecs temporairement évités."

Outre-Manche, la parution de ce monologue acerbe, tranchant, écrit à l'os et mené tambour battant, dans lequel pulse une saine colère, a créé une véritable déflagration. Après des études de mathématiques à Cambridge, Natasha Brown a travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur bancaire. C'est une entrée fracassante en littérature qu'elle s'offre avec cet Assemblage qui donne à découvrir un point de vue aussi essentiel que peu commun. Le tout en n'hésitant pas à s'offrir des variations de style. La suite dira si cet audacieux début tient ses promesses.

-> ★ ★ ★ ★ Natasha Brown | Assemblage | roman | traduit de l'anglais par Jakuta Alikavazovic | Grasset, 152 pp., 17 €, version numérique 12 €

EXTRAIT

"À mes côtés, endormi, il est aussi informe que de l’eau. Les anxiétés du jour ne le perturbent en rien. Sa respiration est régulière. Avec lui, je suis devenue plus tolérable aux Lou et aux Marrick de ce monde. Que lui m’accepte les encourage à en faire autant. Sa présence témoigne en ma faveur, leur assure que je suis le genre de diversité qu’il faut. En retour, je lui offre une certaine crédibilité progressiste. J’efface en partie ses casseroles politiques de fils de bonne, de très bonne famille. Je consolide sa position, à gauche du centre.”