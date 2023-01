Actuellement, le dépistage néonatal effectué en Fédération Wallonie-Bruxelles ne permettait de détecter que 19 de ces maladies. Le nouveau programme, appelé Baby Detect , permet d'en déceler 120. Une liste qui "devrait encore s'allonger", selon Laurent Servais, qui rappelle que "plus on détecte tôt une maladie, et même idéalement avant les symptômes, plus on pourra la traiter efficacement".

Quatre gouttes de sang

Concrètement, le test est simple : après signature par les parents d’un document de consentement, quatre gouttes de sang sont prélevées en même temps que la prise de sang habituelle, deux jours après la naissance de l’enfant. Les parents sont ensuite contactés uniquement si le test révèle un problème.

Le programme a débuté il y a quelques mois et près de 900 tests ont été réalisés, dont quatre ont révélé une maladie grave mais traitable. Ce dépistage "n'a pas de coûts pour les parents, et évidemment aucun risque", précise la cheffe de projet d'essais cliniques à l'ULiège, Tamara Dangouloff. (Belga)