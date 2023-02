Tous les joueurs de Division Honneur ne sont pas bankables. Loin de là. Seuls les Red Lions ont pris une petite place dans le monde du sport business. Loin des standards du football, du golf, du tennis ou encore du basket-ball.

Depuis 2014, Verhulst Event a mis un pied sur ce terrain délicat. Hockey et rentabilité ne font pas forcément bon ménage. Tom Boon avait ouvert la voie à un star system, mais il était un cas unique. Son nom est devenu une marque. Très vite, le beau gosse des Red Lions s’est attiré une petite dizaine de marques en plus de ses contrats avec son club et l’équipe nationale. Chez Verhulst Event, il a ouvert une voie. Vincent Vanasch et Aisling D’Hooghe ont emboîté le pas. Le passé de hockeyeur de Thierry Verhulst n’était pas étranger à ce partenariat.

"Nous avons accepté de rôle car nous faisons tous partie du hockey depuis toujours", nous expliquait en 2018 Alex De Chaffoy, associé de Thierry Verhulst.

"En 2016, c’était trop tôt"

Quelques médailles d’or plus loin, les Red Lions sont tous devenus des produits avec une visibilité et donc une rentabilité différentes. Au début, les parents géraient en bon père de famille les intérêts de leur fiston. Mais être agent ne s’improvise pas. À l’heure actuelle, ils ont tous ou presque engagé un professionnel pour gérer non seulement leur image, mais également leurs sponsors.

Souvent, ces agents sont eux-mêmes issus du giron. Parmi eux, Alex De State, ex-manager au Beerschot, était séduit par cette mission si floue.

L’idée a germé durant la préparation des Red Lions pour les Jeux olympiques de Rio en 2016.

"J'en avais parlé avec le T2 de l'époque Philippe Goldberg", commence Alex De State.

Dans la foulée, les Lions disputaient leur première finale olympique. Les grandes marques commençaient à jeter un regard curieux sur le phénomène Lions. "Moi, je voyais qu'ils prenaient de plus en plus de place dans les médias. L'opportunité commerciale sautait aux yeux. Elle demandait un encadrement clair."

Mais l’idée a été remisée au placard pour quatre années. Le souci, c’est que le hockey ne brassait pas assez d’argent. Les Red Lions ne pouvaient payer les services d’un agent avec leur salaire en club et en équipe nationale.

"Moi, je pars du principe que tout travail mérite salaire. Le business model n’était pas intéressant."

Pas encore. Lors de la pandémie de coronavirus, tout le monde sportif a été mis à l’arrêt, y compris le stick. En juillet 2020, Alex De State se retrouve sur une terrasse à la mer du Nord. À ce moment, les Red Lions ne s’entraînent plus car les JO sont postposés.

"Je buvais un verre avec Harisson Peeters. Arthur Van Doren nous a rejoints. Moi, je le connaissais de loin", explique Alex De State qui travaille dans la décoration d'intérieur en tant qu'indépendant.

La discussion part alors dans tous les sens. Arthur Van Doren loue les qualités du manager du Beerschot qui explique son job. De fil en aiguille, les deux hommes se confient. "Il avait été approché par des agents, mais il était freiné par leur sens du business. Il estimait n'être vu que comme un nom. Il cherchait un agent qui vivait pour le hockey."

Le clan Van Doren soulagé

Les deux hommes venaient de se trouver par hasard sur une plage à Knokke. Deux semaines et quelques coups de fil avec ses parents plus tard, Alex De State créait Moskyto Sports Management et signait un contrat de collaboration avec Arthur Van Doren, meilleur joueur du monde selon la FIH en 2017 et en 2018.

"Son papa a prononcé une phrase qui m'a beaucoup touché : 'Maintenant, j'ai de nouveau envie d'être papa quand j'irai le voir jouer.' Il était fatigué d'être sans cesse approché pour parler d'échanges."

Dans la foulée, il a pris sous son aile Loic Van Doren. "Arthur De Sloover m'appelait aussi quelques semaines plus tard pour me demander pourquoi je ne bossais pas avec lui."

En quelques mois, il venait de constituer un pool avec trois Red Lions sans fermer la porte à d'autres. Cette activité reste complémentaire à son autre passion, la décoration d'intérieur. "Aujourd'hui, un agent en hockey ne peut pas vivre de cette activité. Si d'autres joueurs veulent travailler avec moi, je ne ferme certainement pas la porte."

Il ne se voit pas conquérir d'autres disciplines où les perspectives financières sont plus réjouissantes. "Je suis juste présent dans le monde du padel avec Helena Wyckaert. Là aussi, ce sport n'est pas encore bankable. Le football ? Non, c'est un monde à part."

Alex De State n'est pas souvent en contact avec ses homologues. Il pointe The Agency qui réalise un gros boulot dans différents sports dont le hockey avec notamment Gauthier Boccard et deux ou trois bureaux. "Nous sommes encore très peu."