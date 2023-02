À lire aussi

Le site internet officiel de la ministre Karine Lalieux (https://lalieux.belgium.be/fr), qui est compétente notamment pour les personnes en situation de handicap, a récemment obtenu le label AnySurfer. Ce label, valable pour une période de deux ans, authentifie l'accessibilité du site au plus grand nombre. Grâce aux conseils d'AnySurfer, des ajustements ont été réalisés durant plusieurs mois. Les adaptations concernent, entre autres, l'augmentation du contraste des couleurs pour les différents éléments graphiques et de navigation ; la présence d'alternatives textuelles complètes pour les images informatives ou cliquables ainsi que l'ordre séquentiel logique des titres et sous-titres.

Le site de la ministre Karine Lalieux (PS) est aujourd’hui le seul site officiel des ministres du gouvernement fédéral à répondre aux conditions d’accessibilité imposées par AnySurfer. Une première qui montre la voie à suivre à l’avenir, insiste la ministre.