Et une espèce de magie opère dès l’entame du parcours. Un parcours que l’on connaît presque par coeur, tant Miro bénéficie, depuis sa mort en 1983, d’une ascension constante dans la célébration de ses mérites plastiques, poétiques et même politiques. Conservé dans son jus, comme si le peintre et le sculpteur venaient de l’avoir quitté, son atelier de Palma de Majorque où il est décédé, est, pour qui s’intéresse à l’artiste catalan, un passage obligé, source de félicités de mèche avec son propriétaire, un homme jovial, déterminé et battant.

Période fondamentale

Né en 1893 à Barcelone, Miro eut une longue vie, sans cesse réactivée par un souci d’étaler sur toile, sur papier ou dans les trois dimensions un langage qui, sans cesse et de diverses manières, réactivait son potentiel créatif par de nouvelles immersions dans les faits et gestes de son temps. Des faits et gestes toutefois revus selon sa propre perception des réalités trop communes.

Fondamentale sans aucun doute, la période évoquée à Bilbao prend date à partir de son premier séjour parisien, une ville qui l’aura marqué sa vie durant. Elle prend fin avec son cycle des "Constellations" et d’une fin de Seconde Guerre mondiale pendant laquelle il aura peu peint.

L’année 1927 y est particulièrement chargée en peintures clés de son oeuvre. Sa période la plus surréalisante, qui correspond aussi à une année capitale dans le corpus de René Magritte. Miro rêva tout jeune de Paris et des idées neuves qui s’y développaient. Après ses premières oeuvres, "détaillistes", il a peint "La fermière" en 1922-23, et il a écrit à son sujet : "J’ai enfin réussi à m’affranchir de la nature et les paysages n’ont plus rien à voir avec la réalité extérieure." Pièce de transition, "La fermière" exprime l’énergie qui transfigure la réalité surgie de la terre. Ses grands pieds, l’horloge qui rythme les heures, le chat, les grands yeux bleus de la femme.

Et Miro grimpe en ses rêves. Les années 20 à 27 sont prolifiques et réjouissantes. Prêté par le Musée d’Ixelles, sa toile "Peinture (Tête de fumeur)" porte en inscription "Aux vaillants rien est impossible". Une évocation toute en signes abstraits, en allégories surréalistes. Traitée à la hussarde, "Peinture (Tête et araignée"), de 1925, éclate de vivacité avec son fond bleu et ses traits noirs. A relever aussi (mais tout doit l’être !), son "Paysan catalan à la guitare" marque d’autres points forts avec son fond bleu profond, son bleu nuit, et ses formes abstraites dans l’espace. Du blanc, du jaune, du rouge.

Rue Blomet

En 1921, Miro s’est installé à Paris, au 45 de la rue Blomet tout d’abord. Il y côtoie des peintres, des poètes, d’André Masson à Artaud, Roussel, Desnos, Leiris ou Char. Leur refus de la logique l’anime à son tour et il s’acharne aux transformations formelles. Les toiles précédemment citées sont de cette veine. Puis quand, en 1926, il s’installe rue de Tourlaque, sa palette se déploie encore autrement après ses rencontres avec Arp, Magritte ou Max Ernst.

Plusieurs peintures de 1927 font chorus à ses nouvelles donnes, de sa "Peinture (Les frères Fratellini)" emplie de signes colorés sur fond bleu intense à "Paysage (au coq)", le comique s’y ajoutant à une composition ludique. Son art devient aussi cosmique quand, toujours de 1927, "Peinture (L’étoile") jongle, plus loin avec "Peinture (le soleil)".

Miro s’entiche d’Ubu-roi, de Jarry, l’illustre de saugrenu. Une sorte d’expressionnisme, de formes abracadabrantes dans des espaces ambigus signifient l’inquiétude de l’artiste face aux bruits de bottes. Il s’érigea contre Franco et le fit savoir. Il va aussi s’attacher à ses constellations. De 1938, une "Peinture-poème tranche avec son fond noir, ses formes rouges et jaunes, ponctuations blanches et son texte : "Une étoile caresse le sein d’une négresse". Un fusain est intitulé "Vers l’échelle de l’évasion", daté du 31.12.1942. Miro est plus que jamais avide de liberté. La liberté de l’enchantement. D’une sorte de jouissance enfantine.

Joan Miro - La réalité absolue, Paris, 1920-1945 Art moderne Où Musée Guggenheim Bilbao, Abandoibarra Etorbidea, 2, 48009 Bilbao, Bizkaia. www.guggenheim-bilbao.eus et 00.34.944.359.080 Quand Jusqu'au 28 mai, du mardi au dimanche, de 10 à 19h. Ouvert le 1er mai.

Catalogue en couleur de 180 pages. Texte général d’Enrique Juncosa, commissaire de l’exposition. Collaborations de Remi Labrusse et William Jeffett.

En complément de l’expo, présentation d’un film tourné avec Miro, dans son atelier de Palma, à l’occasion de ses 85 ans. Il y évoque ses années de formation.