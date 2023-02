Le choix des lâches aux Nations unies

Si le conflit ukrainien s'apparente à une guerre de tranchées, le front diplomatique paraît lui aussi figé. Un an d'atrocités et de destructions n'y a pas modifié le rapport de force. Il n'a pas même fait bouger les lignes. Si l'on compare les résolutions votées par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 mars 2022 et le 23 février 2023, l'immobilisme ne pourrait pas être plus flagrant. Quelques jours après le déclenchement des hostilités, 141 pays,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous