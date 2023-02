Au moins soixante morts dans un naufrage au large des côtes

Une soixantaine de migrants, dont un bébé de quelques mois, sont morts après le naufrage à l’aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre (sud), ont indiqué dimanche les gardes-côtes italiens.

"Le nombre de victimes confirmées était de 59"", a déclaré Vincenzo Voce à 16 h 00 (15 h 00 GMT) à la chaîne d'information en continu Sky TG-24. Selon les gardes-côtes, l'embarcation transportait environ 120 personnes et s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte, les pompiers évoquant "plus de 200 personnes" à bord de l'embarcation. Des images de la police italienne montrent des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres de la plage, où se trouvaient de nombreux secouristes et des rescapés en attente de leur transfert dans un centre d'accueil.

Faisant part de sa "profonde douleur", la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a jugé dans un communiqué "criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo". Elle a précisé que "le gouvernement est engagé à empêcher les départs, et avec eux ce genre de tragédie, et continuera à le faire, exigeant avant tout la plus grande collaboration des États de départ et d'origine".

Le président de la République Sergio Mattarella a déploré le naufrage. "Un grand nombre de ces migrants venait d'Afghanistan et d'Iran, fuyant des conditions très difficiles", a ajouté le chef de l'État, exprimant le souhait d'"un fort engagement de la communauté internationale pour éliminer les causes des migrations : guerres, persécutions, terrorisme, pauvreté…".

Ce nouveau naufrage est survenu quelques jours après l’adoption par le Parlement de nouvelles règles controversées du gouvernement dominé par l’extrême droite sur le sauvetage des migrants. Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d’Italia (FDI, extrême droite), avait pris la tête d’un exécutif de coalition en octobre après avoir promis de réduire le nombre de migrants arrivant en Italie.

Un seul sauvetage

La nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée centrale dont la traversée est considérée comme la plus périlleuse au monde pour les migrants.

"C'est humainement inacceptable et incompréhensible, pourquoi on est là à assister à des tragédies évitables", a écrit pour sa part Médecins sans frontières (MSF) sur Twitter. (D'après AFP)