Abdullah Öcalan est détenu à l’isolement complet par la Turquie depuis 1999, mais reste vénéré comme une icône par ses sympathisants, au point qu’on peut se demander ce qui se passera - notamment en Belgique où la communauté kurde est importante - quand Ankara devra annoncer son décès. Il a 73 ans aujourd’hui.

Depuis sa prison, Öcalan prône désormais le confédéralisme démocratique, aussi appelé communalisme, principe selon lequel les décisions doivent émaner de la base et de la société civile. Öcalan s’inscrit dans une perspective internationaliste, rejette l’État-nation et estime que les Kurdes (qui sont dispersés principalement dans quatre pays : Turquie, Iran, Irak et Syrie) doivent se prendre en charge de façon autonome, mais sans exiger le changement des frontières. Paradoxalement, cette organisation de la société s’est implantée plus facilement en Syrie et en Irak où deux régions autonomes ont été fondées en raison du vide politique créé par la guerre.

Le chef du PKK repose sa théorie sur quatre piliers : l’écologie, le féminisme, le socialisme et la démocratie directe. Certains experts reprochent à son mouvement un culte de la personnalité et un fonctionnement collectif à l’extrême, avec des séances d’autocritique et autres confessions.