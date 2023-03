Albert de Monaco fête ses 65 ans : retour sur une vie mouvementée

Albert de Monaco a été prince héréditaire pendant 47 ans. La vie de la famille princière vole en éclats avec le décès dans un accident de voiture de la princesse Grace en 1982. Le prince Albert n’a jamais manqué de rendre hommage à sa mère en impulsant des expositions itinérantes et en rachetant la maison de son enfance à Philadelphie. C’est du côté Kelly que le prince tient certainement son côté sportif. Membre du Comité international olympique depuis 1985, il pratique le tennis, la voile, le ski, la natation, le squash, le football, le judo et l’athlétisme et il a participé aux Jeux olympiques d’hiver de 1988 à 2002 en bobsleigh.

Albert et Charlène de Monaco ©Photo News

Un prince hyperactif

Tous ceux qui l’ont un jour côtoyé sont unanimes : le prince est un homme affable, d’une grande courtoisie, maîtrisant parfaitement ses dossiers et fourmillant de mille projets. Il faut dire que l’agenda du prince donne parfois le tournis. Ses journées sont bien remplies et ses déplacements nombreux. Le prince a ainsi lancé le programme des sites historiques Grimaldi de Monaco, visitant des localités en France et Italie en lien avec la famille princière.

Avouant lui-même ne pas être un adepte des nouvelles technologies pour ce qui a trait aux réseaux sociaux, le prince est très investi depuis de nombreuses années dans le domaine environnemental, à l’instar du roi Charles III. Il a d’ailleurs créé une fondation qui porte son nom à ce dessein. Très impliqué dans la vie économique, sociale et culturelle de la Principauté, Albert de Monaco peut s’appuyer sur une famille Grimaldi élargie avec ses sept neveux - Andrea, Charlotte, Pierre, Alexandra, Louis, Pauline et Camille - qui l’accompagnent souvent lors d’événements. Il a été, pour les enfants de la princesse Caroline, un point d’ancrage après la mort accidentelle de leur père, Stefano Casiraghi, en 1990.

Le prince a moins défrayé la chronique que ses sœurs Caroline et Stéphanie dans les années 80 avec leurs relations sentimentales, mais on lui a attribué des dizaines de conquêtes, avérées ou non, parmi lesquelles le mannequin allemand Claudia Schiffer. C’est lors des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006 que l’on voit à côté du prince une jeune femme blonde. Il s’agit de Charlène Wittstock, nageuse sud-africaine qui a, elle aussi, participé aux Jeux. Leurs chemins s’étaient croisés lors d’une compétition de natation à Monaco en 2000. En 2005, à la mort du prince Rainier, Charlène avait repris contact pour présenter ses condoléances.

Une vie conjugale mouvementée

Il faudra attendre le 23 juin 2010 pour l’annonce officielle des fiançailles tant attendues. De cette union célébrée en 2011 sont nés le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella en 2014. Depuis, le couple princier a toujours été dans le viseur médiatique avec 36 rumeurs de mésentente, de séparation… jusqu’à l’éloignement contraint de la princesse en Afrique du Sud durant six mois en raison de problèmes ORL puis son hospitalisation en Suisse.

La princesse Charlène qui n’accompagne que rarement le prince en déplacement à l’étranger, a progressivement repris le cours normal de ses activités officielles pour le plus grand bonheur d’Albert, qui n’a jamais tari d’éloges sur son épouse, ses engagements à travers sa fondation (de prévention à la noyade) et son implication dans leur foyer familial. Tant de choses ont été dites, écrites sur le prince. Lui-même reconnaît ne pas avoir toujours bien réagi face à certaines affirmations, préférant laisser passer que de démentir.

Dans les entretiens accordés à la presse, le prince n’a jamais éludé les sujets sensibles comme la lutte contre le blanchiment en Principauté. À la mort de son père, il a aussi reconnu ses deux premiers enfants Jazmin Grace et Alexandre avec qui il entretient des relations soutenues malgré la distance géographique. Son aïeul, le prince Albert I, était connu comme le prince explorateur, son père Rainier III comme le prince bâtisseur, Albert de Monaco pourrait passer à la postérité comme le prince réformateur.