Georges Ugeux: "Les Bourses ont pris des allures de casino"

Mais Georges Ugeux a eu plusieurs étiquettes dans sa carrière. De par sa formation en économie puis en droit, son parcours dans le monde bancaire et ses travaux sur la régulation des marchés ou encore la dette grecque, l’homme a développé un regard acéré sur cette planète finance dont il dénonce les excès. Un œil qui lui permet de dépasser certaines positions idéologiques, parfois caricaturales, sans renier les influences qui s’exercent. Un regard mûr également, du haut de ses 78 ans, qui lui confère une certaine liberté de parole dans la critique. Entretien.

"Les Bourses ont pris des allures de casinos"

En tant qu’ancien dirigeant de la Bourse de New York, quel est votre regard sur la finance ?

Je me suis intéressé à tous les chapitres de la finance. Donc, pour moi, le grand discours populiste qui dit que l’on va supprimer les capitalistes et puis "merci, terminé"…, ça ne rassure que ceux qui le tiennent, mais son efficacité est absolument nulle. Ce qu’on doit changer, c’est une série de comportements, pour arriver à créer un environnement qui ne fasse pas de la finance un instrument d’exacerbation d’inégalités, ce qu’elle est pour le moment.

guillement "On est dans une espèce de schizophrénie entre deux mondes de la finance."

À ce point ?

Je suis arrivé au stade où je pense que l’évolution de la finance, ces dix ou vingt dernières années, pose désormais des problèmes éthiques et d’inégalités. Aujourd’hui, j’essaie d’être une voix qui propose des solutions pour éviter ce qui pourrait être évité, c’est-à-dire une véritable révolte sociale face à des inégalités qui ne sont pas maîtrisées.

Est-ce que c’est le monde de la finance qui a évolué dans ce sens, ou est-ce que c’est votre regard qui a changé étant donné que vous avez, disons… mûri ?

Je crois que c'est un peu des deux. Je suis entré dans une finance qui avait une valeur ajoutée pour les clients et les communautés, mais on voit que les Bourses ont désormais évolué, elles ont pris des allures de casinos. Il y a une gamification des marchés. Et ça, c'est une évolution récente. L'exemple le plus marquant est la grande supercherie des bitcoins.

Est-ce que cela n’existait pas dans les années 1980 lorsque les traders avaient déjà des pratiques du même genre ?

Il y a toujours eu un élément spéculatif dans les marchés financiers. Dans tous les marchés. Il ne faut pas être naïf. Mais c’est devenu tellement facile qu’on a pu faire croire que cette partie-là de la finance, dont l’utilité est questionnable, est plus importante par rapport à ce qui continue à exister, c’est-à-dire une finance responsable qui tente de soutenir les économies et les pays. On est dans une espèce de schizophrénie entre deux mondes de la finance.

guillement "Les géants de la tech ne se préoccupent pas de l'utilité de ce qu'ils font à partir du moment où ça rapporte."

Une évolution est possible pour un retour vers une finance utile ?

Je reste optimiste, car je crois que la crise que nous traversons actuellement est une gigantesque démonstration de ce qui arrive quand les grands acteurs financiers ne se préoccupent pas des conséquences que cela peut avoir sur l'économie réelle et les populations. Je pense qu'aujourd'hui un discours qui tient compte des conséquences de ce que les financiers font et qui les oblige à se justifier est en mouvement. Mais je ne suis pas naïf, on voit bien qu'avec les ESG (NdlR : critères sociaux et environnementaux) une partie de la finance essaie de les saboter, alors qu'ils sont essentiels pour la planète. Il faut être lucide par rapport aux joueurs. Mais il faut regarder comment changer les règles. Ce qui est important, c'est de garder la tête froide, de ne pas condamner la finance car elle est essentielle. Il faut l'analyser et stigmatiser et restreindre les abus. Et c'est dans cette bulle des abus que vous allez retrouver les grosses fortunes, les gros fonds, etc.

Que pensez-vous des cryptos ?

Nous sommes devant un phénomène de croyance. Il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas, comme dans la religion. Mais la base de la croyance dans les cryptos n'est pas en concordance avec les faits. La plus grande force du monde des cryptos, c'est son marketing. Il y aura toujours des gens qui s'enticheront d'une nouveauté en croyant qu'ils ont découvert le fil à couper le beurre. C'est quelque chose que j'ai souvent constaté dans le monde de la finance. Mais ce n'est pas un game changer pour la société.

guillement "Nous sommes devant un phénomène de croyance, comme dans la religion. Mais la base de la croyance dans les cryptos n'est pas en concordance avec les faits. La plus grande force du monde des cryptos, c'est son marketing."

Certains parlent de complémentarité, ne serait-ce qu’avec les banques privées.

Une des raisons pour lesquelles des systèmes comme PayPal et autres ont réussi à se développer, c’est parce que les banques avaient un système de paiements internationaux fondamentalement trop compliqué et trop cher. Les alternatives ont permis de secouer le cocotier. Mais il est clair que la domination des systèmes de paiement par les banques ne pourra continuer que s’ils sont concurrentiels. Elles ne pourront d’ailleurs plus espérer que l’activité des paiements leur rapporte autant que par le passé, quand il n’y avait pas de concurrence.

Parlons de la finance et de la transition énergétique. Que pensez-vous des engagements et des fonds ESG (Environnement, Social, Gouvernance) ?

La création des fonds ESG et les 8 trillions de dollars qui sont investis sont une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que les gérants de fonds peuvent faire pression pour que certaines entreprises acceptent de se lancer dans une voie qui soit plus positive pour l’environnement.

TotalEnergies se met en avant en termes d’ESG, comme acteur de la transition… Pourtant, le groupe continue des projets pétroliers, comme en Afrique.

Soyons clairs, TotalEnergies est totalement lié à l’État français et ne fait pas des choses ESG. Le groupe est resté en Birmanie très longtemps, et est toujours en Russie… TotalEnergies n’est ni E, ni S, ni G. Ils avancent l’argument que, s’ils partent, d’autres prendront la place…

guillement "Ce qui est important, c'est de garder la tête froide, de ne pas condamner la finance car elle est essentielle."

Et, pour faire l’avocat du diable, ils ont des projets de transition… Même si les montants sont inférieurs à ce que le marketing veut bien faire croire.

Le discours green des grandes entreprises ne m'intéresse pas. Moins de 10 % des activités de TotalEnergies sont consacrées aux projets de transition énergétique. Quand ce seront des pourcentages plus importants, on commencera à être sérieux. Le véritable danger, c'est de se donner bonne conscience.

Comme le font les États, qui ont des participations importantes dans ces groupes ?

J’ai un exemple tout frais. Avec qui Macron est allé au Gabon ? TotalEnergies. On va - chez Total - continuer à pomper le pétrole des Africains, avec le soutien du gouvernement français, qui parle d’"investissements". Tant que TotalEnergies ne crée pas de filiale dédiée à la transition, cotée, etc., ce ne sera pas sérieux. Et il est évident que l’ambiguïté éthique est une caractéristique de la France.

Comme l'ancien dirigeant Loïk Le Floch Prigent - on pense ce qu'on veut du personnage - parlait d'Elf comme bras armé et diplomatique de la France, particulièrement en Afrique, par le passé...

C'est clair. Et c'est là qu'on a besoin de médias sérieux. On est en droit de soulever ces doutes par rapport aux discours publics.

guillement "Il est évident que l'ambiguïté éthique est une caractéristique de la France."

Vous pensez que Macron est dans cette ambiguïté éthique ? Davantage que ses prédécesseurs ?

Tout à fait, et j’ajoute : c’est un banquier d’affaires.

Il sort du "core business" de la politique ?

Je dirais que le gouvernement français, et ça dépasse Macron, est un gouvernement technocratique qui fait des affaires. Regardez la manière dont il gère les retraites… C’est de la bouillie pour les gens dans l’argumentaire.

"Les Chinois ne sont pas idiots"

Est-ce que la Russie, à cause de son invasion de l’Ukraine, devrait être exclue des marchés, comme c’est déjà en partie le cas, ou est-ce trop politique ?

Je crois que l’exclusion de Swift était une erreur. Car la Russie obtient les dollars de Chine. Et les Chinois en profitent. Par contre, le risque russe est tel que je n’achèterais personnellement jamais une obligation ou une action russe. Et rappelons que nous ne sommes pas en guerre contre la population russe. Ce que l’on veut, c’est rendre l’armée russe incapable de reproduire ce genre de coup.

Que pensez-vous de la dette ukrainienne grandissante ? Le pays va-t-il perdre en souveraineté en cas de sortie victorieuse de la guerre à cause de celle-ci ?

Cela va faire partie d’une renégociation. Mais à partir du moment où vous dépendez des États-Unis et des Européens… vous êtes fondamentalement un objet, et non un sujet. L’Ukraine va devoir parcourir un long chemin avant de redevenir un État. Pour le moment, c’est un champ de bataille. Mais il n’y a que cette solution, il va falloir reconstruire.

guillement "Mais cela arrange bien la Chine que la Russie soit le poil à gratter de l’Occident. Et elle n’a pas intérêt à ce que la Russie disparaisse."

La Chine profite-t-elle de la situation, avec la guerre en Ukraine et l’implication russe, ou est-ce plus nuancé ?

Il y a un affaiblissement de la Russie et c’est un bourbier pour l’Europe… Mais, pour la Chine, il y a trois niveaux de compréhension. Le premier, c’est la géopolitique. La Chine veut créer la grande Chine, avec Taïwan, etc. Dans ce domaine, la Chine est un ennemi. Le deuxième niveau, ce sont les droits de l’homme : il n’y a pas de compromis possible à ce niveau avec l’Occident, nous sommes en porte-à-faux. Le troisième, c’est le commerce. Et là, le problème est infiniment plus subtil. La dépendance de la Chine par rapport aux marchés internationaux n’est pas faible. Mais cela arrange bien la Chine que la Russie soit le poil à gratter de l’Occident. Et elle n’a pas intérêt à ce que la Russie disparaisse. Il faut qu’elle reste suffisamment forte, mais pas trop… Il y a une chose que les Chinois ne sont pas, c’est "idiots".

Est-ce que c’est normal que les États-Unis jouent ce rôle, avec cette présence dans le Pacifique et l’ambiguïté stratégique avec Taïwan depuis les années 1970 ?

C’est de la realpolitik. Qui va chasser les bateaux américains de la base de Guam ? Ça énerve profondément les Chinois… Mais les Chinois nous énervent profondément aussi. Mais retirez la flotte américaine du Pacifique… et dites-moi ce qu’il se passe après… C’est la question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à prendre le risque ? Pas moi. C’est une réponse pragmatique et non morale.

guillement "Nous sommes au coeur, avec l'inflation et la hausse des taux, d'une crise financière majeure et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable."

La crise économique, la pandémie, l’inflation… Entre relance à tout prix et rigueur budgétaire, il y a une dichotomie. Quelle est votre position ?

La pandémie et la crise actuelle vont faire exploser les dettes et les intérêts vont faire mal. Donc, la menace économique qui nous attend, c’est une grande crise financière.

Donc, relance ou rigueur ?

Aujourd’hui, nous n’avons pas la possibilité de nous lancer dans de grandes dépenses. C’est d’ailleurs ce qui m’inquiète le plus aux États-Unis. Le montant que Joe Biden dépense est extrêmement dangereux. Nous sommes au cœur, avec l’inflation et la hausse des taux, d’une crise financière majeure et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut avoir le courage de dire à la population qu’il faut résoudre ce problème de surendettement plutôt que de dire "demain on rase gratis".

Est-ce que les entreprises en bonne santé devraient mettre davantage la main à la poche ?

Il va falloir décider où et comment on taxe. Mais aujourd’hui, dans l’ensemble de l’OCDE, l’impôt des sociétés représente 8 %. La baisse du taux d’impôt sur les vingt dernières années a été à peu près la même dans tous les pays. Ce n’est pas un problème de compétitivité. Il faut arriver à ce que la part prise par les entreprises soit plus équitable.