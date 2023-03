Bar des sports pour suivre les Jeux sur écrans géants, concerts d’artistes belges, célébrations avec nos médaillés olympiques, fan shop, bistrot pour déguster les spécialités du cru, bonnes tables sur le toit du bâtiment et lieux de rencontres pour les entreprises : il y en aura pour tous les goûts, teintés de noir-jaune-rouge.

À lire aussi

"Nous espérons plus de 30 000 visiteurs sur l'ensemble des trois semaines", indique le CEO du Comité olympique et interfédéral belge, Cédric Van Branteghem, à 500 jours du début des Jeux. "La Lotto Belgium House sera le rendez-vous de l'excellence belge dans un endroit iconique de Paris, à proximité de différents sites de compétition et facilement accessible en métro."

L’accès, faut-il le préciser, sera payant, mais les prix pratiqués seront autrement plus raisonnables que ceux en vigueur pour acheter des billets pour les Jeux. Puisque chaque jour est divisé en deux sessions, il en coûtera 15 euros pour une session en journée et 25 euros pour accéder à la session du soir. Avec une boisson comprise…

À lire aussi

"Les billets seront mis à la vente à l'automne prochain mais il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site www.lottobelgiumhouse.be afin de bénéficier rapidement de toutes les informations pratiques, en ce compris la programmation musicale", précise Guillaume De Smet (Golazo), en charge de la mise en œuvre de ce projet sportivo-festif.

À lire aussi

La Lotto Belgium House devrait être ouverte de 10 h à 3 h du matin chaque jour pendant la durée des Jeux olympiques. À Londres, lors de la dernière édition des Jeux très proche de la Belgique, le succès d'une telle initiative avait été très important. "Il devrait l'être encore plus à Paris et il y aura certainement beaucoup de déçus, comme toujours quand on organise un tel événement", indique encore Cédric Van Branteghem.