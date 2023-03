Sur la place Dizengoff, à Tel-Aviv, des milliers de personnes ont agité des drapeaux bleu et blanc, aux couleurs d'Israël, ainsi que celui arc-en-ciel de la communauté LGBT+ .La foule a ensuite défilé en coupant la circulation automobile dans le centre-ville, scandant des slogans comme "Sauvez la démocratie".

À lire aussi

" Je suis inquiète, non pas pour moi-même, mais pour mes filles et mes petits-enfants […]. Nous voulons qu'Israël reste démocratique et libéral, juif bien sûr, mais libéral, et nous sommes très inquiets que (le pays) devienne une dictature ", a confié à l'AFP Naama Mazor, 64 ans, retraitée. Pour Sagiv Galan, 46 ans, le gouvernement "essaie de détruire les droits civils, les droits des femmes, les droits des LGBT+ et tout ce pour quoi la démocratie se bat ".

Selon les médias locaux, des dizaines de milliers de manifestants se sont réunis dans plus de cent autres villes et villages, dont Haïfa (nord), Jérusalem et Beersheva (sud). À Herzliya, au nord de Tel-Aviv, un homme de 57 ans a percuté en voiture un groupe de manifestants, a indiqué la police, ajoutant qu’une personne avait été arrêtée et une autre hospitalisée.

Élus contre magistrats

Le projet de réforme, annoncé début janvier, comprend l'introduction d'une clause "dérogatoire" permettant au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême. Cette réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, elle met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël et pourrait aider à casser une éventuelle condamnation de M. Netanyahou, jugé pour corruption dans plusieurs affaires.