Julie Gayet, bien engagée

Hors écran, l’enthousiasme juvénile et la ridule anecdotique, la tout juste quinqua convoque au Country Bar, un établissement sans santiags ni banjo du XXe arrondissement de Paris. Au mur, les habitués font leur cinéma : il y a là Adjani, les Bohringer père et fille, Philippe Katerine ou Higelin. Et puis Hollande en compagnie du tenancier, Julie et François, Hollande encore. Pendulant entre Tulle et Paris, le tandem rénove une maison à proximité. L’intérêt perché du quartier saute aux yeux : surenchère de lumière, petite librairie née du Kisskissbankbank des riverains, fromagers et bouchers en suffisance pour assurer le bonheur du marmiton ex-président.

Dans notre esprit, sa notoriété allait geler la comédienne dans une perfection de surface. Pas du tout, même si elle revient d’un séjour en montagne avec Tadeo, son aîné de 23 ans, geek confirmé et apprenti codeur. Ezéquiel, un an de moins, lui aussi fils de l’écrivain et scénariste argentin Santiago Amigorena, se construit un avenir dans les jeux vidéo. Vingt ans sans skier et un engagement ciné auraient pu inciter la sportive à buller dans un spa d’altitude. Elle n’a pas résisté plus de deux jours avant de s’y remettre…

Il serait stupide de se focaliser sur la blondeur sans s’arrêter sur la mèche cisaillée en soutien aux Iraniennes. Comme de surligner l’épanoui du sourire sans détailler le léger décalé des incisives. Avoir les dents longues est une ambition qu’on refuse souvent aux filles ou qu’elles n’osent s’arroger. En 2007, Gayet monte Rouge International, sa société de production. L’écarlate est à la fois l’incarnation gloss d’une féminité, et la marque d’une puissance rebelle et explosive. Sans parler de l’énervement qui vient aux joues quand le monde n’avance pas assez vite vers la parité. La fourchette vorace, notre vis-à-vis se désole, entre deux boulettes de viande, des comportements sexistes en hausse chez les moins de 35 ans, des maquilleurs mieux payés que leurs consœurs et du "tunnel des 50 ans", une réalité qui ne touche pas seulement les anamorphées du grand écran.

Une chanson déclaration dans un studio bruxellois

Violences, endométriose, ménopause, mariages arrangés, aide aux Afghanes, le kaléidoscope de ses engagements donne le tournis. Afin que les droits des femmes ne se réduisent pas à un rendez-vous griffonné dans la case du 8 mars, elle double son actualité cinématographique d'un volet littéraire. Dans Ensemble on est plus fortes, elle se raconte en creux, poussant sur le devant de sa scène des très connues, et des plus discrètes. De ce gynécée émerge même un homme, Denis Mukwege, gynécologue congolais et Nobel de la paix en 2018.

Dans sa bouche, passé et air du temps s'émulsionnent et s'exaltent. Son admiration pour les défricheuses qu'ont été Varda, Seyrig ou Jeanne Moreau infuse ses convictions. Ne plus accepter sans réfléchir est une évidence. Bien qu'elle salue le courage de Charlotte Gainsbourg, elle a par exemple passé son tour pour Antichrist de Lars von Trier.

Elle est née dans une Fiat 500. Au-delà d’une attirance pour les transports, quels qu’ils soient, l’entrée en matière dénote une simplicité sans chichis et une tendance à apparaître là où on ne l’attend pas. En 2014, le "Gayetgate" débute par un scooter au passager casqué et des paparazzades autour d’une Citroën blanche.

Le soufflé étant retombé, notre interlocutrice se souvient surtout d’avoir possédé une des premières Zoé à batterie lithium. Aujourd’hui, elle se déplace souvent à vélo électrique et même en métro. Parisienne, mais grandie à Colombes où la mixité était une réalité, elle aime les histoires mélangées, se méfie des adhésions totales et des microcosmes autosuffisants. Enfant, elle aurait opté pour sa main gauche en réaction aux droitiers qui pullulaient dans sa classe.

Ses deux fils moquent son côté Radio Nostalgie, elle s'enthousiasme pour Feu ! Chatterton. Si elle n'avait pas troqué le chant lyrique pour le jeu, elle aurait peut-être fini soprano. Exfiltrée vers la Belgique après le fuitage de sa liaison, la "très grande romantique" raconte avoir enregistré une chanson déclaration dans un studio bruxellois. Qu'elle conserve à l'abri des oreilles indiscrètes. En juin dernier, à Tulle et en tout petit comité, le couple s'est dit oui. Le célibataire le plus célèbre de France a abrogé son credo, "le mariage pour tous, sauf pour moi". Quant à la farouche indépendante, qui s'était jusque-là évité compte bancaire ou immobilier communs, elle avoue qu'au-delà de sceller deux familles, l'investissement dans la pierre n'est pas étranger à la décision.

Elle n'a jamais franchi la ligne élyséenne, ni montré la plus petite appétence pour le statut de "première dame". Consciente de l'affolement médiatique que suscitaient ses avis, elle a rangé la politique dans ses archives. Disons seulement que l'héritage entremêle caducées en surnombre et colorations PS. Une arrière-grand-mère parmi les trois premières diplômées de médecine en France ; un père professeur de chirurgie digestive ayant pratiqué l'IVG en public en 1968, un frère radiologue... "Julie aurait fait un excellent médecin", assure une amie d'enfance qui se souvient des deux petits cœurs achetés par l'adolescente chez le boucher. Comme de l'index s'enfonçant avec naturel dans l'un des ventricules pour expliquer le fonctionnement du palpitant. Conviée jeune à papoter avec les patients esseulés, Gayet doit son empathie à son père. Mais l'apport de la mère est criant. Antiquaire, rétive à l'étiquette "femme de", se réjouissant de gagner plus que son mari mutualiste, cette inspirante s'est, lors d'une promenade, délivrée d'un non-dit de sa vie passée. Avec pudeur, elle a simplement lâché : "Il est mort." Et sa fille a compris.

Fan d’art contemporain

Brièvement sous surveillance policière après les attentats, "jamais vraiment seule" quand elle sort en duo, JG est assez époustouflante de décontraction. Quand les plus jeunes ont l'intimité verrouillée, elle donne sans souci le portable de son conjoint. Lequel se cabrera devant l'obstacle du témoignage, mais avec une certaine élégance : "L'associer en permanence à moi serait réducteur et ne lui ferait pas honneur."

Des têtes de mort valsent sur son bracelet. Même si les études d’histoire de l’art remontent à la fac, la fan d’art contemporain a conscience que les vanités trahissent l’inexorable de la déliquescence. Ce qui la pousse à agir vite et large.

Nathalie Rouiller © Libération