Oxmo Puccino se raconte avec Marcel Proust

"À cinq ans, je me suis attaqué à la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte, Okapi… Tout ce qui me passait sous la main. Puis je suis passé aux livres politiques, sur la ségrégation raciale, l'histoire de l'esclavage, qui ont apporté des réponses à mes questions identitaires." Oxmo aurait pu en rester là, d'autant qu'il a pris la plume, lui aussi. Dès Opera Puccino (1998) et sur les sept albums qui ont suivi, il a imposé un rap subtil, truffé de métaphores, figures de style et poésie.

Les métaphores de la colère

Une bonne façon d'allier plaisir et réalité ? "Pas vraiment", répond-il posément. "Je viens d'un quartier populaire, ça inclut des codes qui ne m'appartiennent pas. J'ai toujours dû naviguer entre relations sociales et quête de connaissance. Une fois, ça a même failli partir en bagarre. Je m'en souviens très bien. Un très bon ami à moi a commencé à se foutre de ma gueule parce que je faisais des métaphores, ça m'a marqué. Même dans le rap, par la suite, j'ai passé mon temps à me justifier. Pour les uns, c'était incompréhensible, pour les autres l'étonnement face 'au rappeur qui écrit bien' ".

Il cite dans la foulée Edouard Louis, auteur de En Finir avec Eddy Bellegueule , qui évoque lui aussi la stigmatisation dont il fut victime durant son adolescence, pour des raisons plus ou moins similaires. "Le côté t'as des bonnes notes on se fout de ta gueule", comme le dit Oxmo, qui n'en a cure, trace sa voie, mais évite soigneusement les grands classiques - les amis Balzac, Hugo, Stendhal - pour ne pas être influencé dans son écriture.

"C'est compliqué d'apprécier Proust à quinze ans", commente-t-il désormais depuis Paris. "Quand tes parents et tes grands-parents lisent, c'est de l'ordre de l'accessible. Quand t'es enfant d'ouvriers, il y a moins de chances que ce soit possible."

L’enfance et moi

Et pourtant, à pratiquement cinquante ans, voilà qu'il sort D'après Marcel . Un autoportrait à partir du questionnaire de Marcel Proust, décliné dans une version scénique qu'il viendra présenter à la Foire du livre, le vendredi 31 mars. "J'avais déjà essayé de lire Proust il y a une dizaine d'années", explique l'intéressé. "Puis, j'ai entendu parler du travail d'Alice Miller (psychanalyste suisse connue pour ses recherches sur l'enfance, NdlR) sur les liens entre l'œuvre de certains grands artistes et leurs relations familiales. Elle y dresse notamment un parallèle entre l'asthme de Proust et sa relation avec sa mère, le fait qu'il n'ait commencé à écrire qu'une fois ses parents disparus. Ça m'a fasciné."

Tous deux étaient pratiquement faits pour se rencontrer. La solitude, la nostalgie, le rapport au temps et à la famille font résonner autant de cordes sensibles chez Oxmo, qui s'est prêté au jeu des trente-cinq questions. "Je suis convaincu qu'il n'y a pas de libre arbitre et que l'on passe toute sa vie à essayer de régler ses problèmes d'enfance. Il y a toujours un rapport entre les souffrances d'un individu et la façon dont il a grandi. Moi, je ne l'ai compris qu'à quarante ans." "Les gens se cachent", poursuit Oxmo Puccino lorsqu'on lui demande si l'exercice du questionnaire a alimenté cette réflexion. "J'ai pris ce questionnaire comme un jeu, et j'ai réalisé que mes réponses à moi aussi étaient des réponses de fuite. Ce n'est que lorsque j'ai vraiment commencé à y réfléchir que je suis entré dans ma mémoire, dans des zones que j'avais oubliées, mais qui m'ont constitué." D'après Marcel (Lattès) est en librairie depuis le mois d'octobre. Tous ceux qui seraient tentés par l'exercice du questionnaire, trouveront aisément les questions sur la toile.