400 jours de cauchemar pour Olivier Vandecasteele

Ses proches lui ont parlé le 16 mars dernier selon la procédure habituelle : un message WhatsApp la veille, la promesse d'un échange téléphonique. "Il avait les traits très gris, les yeux rouges et se plaignait de douleurs musculaires", dit son ami Olivier Vansteirtegem, qui assistait à l'entretien.

La famille ne reçoit que des informations minimales sur les tractations en cours pour concrétiser l’échange des prisonniers. Le 19 mars, la Belgique et l’Iran ont procédé à l’échange des instruments de ratification du "Traité de transfèrement de personnes condamnées". Un délai de trente jours court depuis, après quoi le ministère de la Justice pourra introduire une requête de transfèrement… Une éternité pour la famille, d’autant plus que les parties ciblées lors de l’attentat fomenté par Assadi devront être averties et pourront porter l’affaire devant le tribunal de Première instance. Le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), visé dans l’attentat déjoué, a déjà annoncé qu’il allait le faire.

S’il y a eu des tentatives de faire un deal global avec l’Iran (qui détient au moins une vingtaine d’otages occidentaux), il semble que la Belgique travaille surtout de façon bilatérale.

Coups de téléphone, rencontre à Genève…. ces dernières semaines, les contacts se sont intensifiés entre Hadja Lahbib et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Téhéran parle de régler des "affaires consulaires" avec la Belgique et réclame des "compensations" financières pour l'incarcération, jugée "illégale", de son diplomate.

Un autre acteur est entré plus récemment en scène : le Qatar. Le riche émirat s’est fait une spécialité d’intervenir dans ce genre de dossier. Il a, par le passé, souvent payé des rançons pour libérer des otages. Et son ministre adjoint des Affaires étrangères Mohammed Al Khulaifi, était justement de passage à Téhéran lundi. À cette occasion, le ministre iranien a salué le rôle positif du Qatar dans un récent accord, en gestation, d’échanges de prisonniers avec les États-Unis.