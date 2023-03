Adèle Van Reeth, penseuse bosseuse

Adèle Van Reeth est un pur produit de la maison Radio France : elle y a fait ses premiers pas en 2008, sur France Culture donc, et en est rapidement devenue l'une des grandes voix en réussissant à rendre populaire l'une des disciplines intellectuelles les plus exigeantes : la philosophie. Pour décrire l'essence même de son métier, elle tiendra ces mots lors d'un entretien accordé en juillet 2021 à Paris Match : "J e me fiche de l'actualité, j'ai un rôle de transmetteur de pensées. Je fais en sorte que ce qui est dit soit accessible à tous".

L’intéressée, née le 16 décembre 1982 à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue ouest de Paris, est la fille de Benoît Van Reeth, conservateur général du Patrimoine et ancien directeur des Archives nationales d’Outre-mer, et d’une mère femme au foyer. Elle est la petite-fille d’un militaire et la seule fille d’une fratrie de quatre enfants. À l’adolescence, elle rêvait de devenir actrice, contre l’avis de ses parents qui exigeaient d’elle l’obtention d’un diplôme. Elle suivra d’abord des études d’architecture avant d’intégrer l’École normale supérieure (ENS) de Lyon. Admissible aux oraux de l’agrégation de philosophie et non admise, elle rejoindra les troupes de France Culture pour y rencontrer, trois ans plus tard, celui qui deviendra le père de son enfant, l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven.

L’ordinaire et la perte d’un parent

De cette histoire de vie, elle a publié en 2020 un récit autobiographique paru chez Gallimard. La vie ordinaire raconte l'histoire d'une femme qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant et à perdre son père, gravement malade. Entre la beauté d'un commencement et l'horreur de la perte inéluctable d'un parent, Adèle Van Reeth livre une réflexion philosophique sur la vie ordinaire de chacun d'entre nous. "L'ordinaire n'est pas le banal, unanimement déprécié. Le banal est fade, lisse et transparent, il glisse sur moi et ne retient pas mon attention. Il me laisse tranquille. […] L'ordinaire n'est pas non plus le quotidien, facile à décrire : je peux énoncer chaque geste, chaque objet, chaque personne qui compose mon quotidien - d'ailleurs, je dis 'mon' quotidien. Mais 'mon' ordinaire, lui, semblait indescriptible" , écrit-elle dans cet ouvrage. En août 2020, elle confiera à Libération : " Fort heureusement, on peut être féministe et vivre pleinement l'expérience de la grossesse !" Car si elle assure observer une neutralité à toute épreuve en tant que journaliste, Adèle Van Reeth reconnaît s'inscrire dans un "féminisme… évident, essentiel" et déclare " ne pas voir qui pourrait ne pas être féministe aujourd'hui" , se refusant d'appartenir à une communauté plutôt qu'à une autre.

Régulièrement décrite par son entourage comme " une battante du quotidien" , ou comme "une travailleuse acharnée et passionnée", elle a publié en janvier dernier Inconsolable (Gallimard), un récit dans lequel elle revient avec intensité sur la perte tragique de son père. Elle expérimente cette douleur et raconte comment ni la littérature ni la philosophie ne parviennent à consoler. Elle émet l'hypothèse que nous sommes dès la naissance des êtres inconsolables : nous naissons avec une perte, un manque, une fêlure… quelque chose qui fait que nous cherchons tout au long de notre vie à combler ce manque. Mais, soutient-elle, notre finitude de mortel nous condamne à ne jamais trouver cette consolation ultime. Inconsolables nous demeurons donc… Comme si, au fond, nous savions que l'éternité ne nous est pas accessible.

