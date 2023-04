"Friends", "Harry Potter", "Stranger Things"... C'est la folie autour des expositions immersives consacrées aux sagas et séries cultes

Lorsque le public se rend dans une exposition immersive, il doit avoir l'impression de traverser l'écran. Pour que la magie opère, l'environnement scénarisé doit être le plus réaliste possible. Les équipes de la "Friends Experience", par exemple, ont parfaitement reconstitué douze décors emblématiques de la sitcom. "Ce qui est intéressant pour le public, c'est de pouvoir s'identifier aux personnages avec lesquels il a pu établir une relation au fil des épisodes. L'expérience immersive joue avec cette familiarité. Ce sont quand même des années et des années de contact avec la sitcom", note Mathieu de Wasseige, professeur à l'Ihecs et chercheur en séries télévisées.

Friends, une série culte qui traverse les années.

Central Perk a pris ses quartiers à Bruxelles avec l'expo Friends proposée au Palais 4 du Heysel.

Une stratégie des sociétés de production

Warner Bros, la célèbre société de production américaine, est à l'origine des expositions immersives dédiées à Friends et Harry Potter. Netflix a conçu, de son côté, celle dédiée à Stranger Things. Le concept séduit. Les sociétés de production, si l'on considère Netflix comme telle, l'ont compris. "Les grandes sociétés américaines sont d'abord des sociétés privées", rappelle Mathieu de Wasseige. "Elles font fonctionner des productions qui continuent à avoir du potentiel. Par exemple, pour Friends, on observe une sorte de revival via la nouvelle génération et les plateformes de streaming. Warner Bros ne va pas laisser tomber une sitcom qui continue à se développer d'une manière ou d'une autre."

Ce n’est pas tout. Les sociétés de production misent également sur le développement de produits dérivés. Un véritable outil de communication. Ces produits permettent, entre autres, de prolonger l’expérience du public. Un tee-shirt. Une tasse. Un magnet. Un sac cadeau. Ce sont les gadgets que les visiteurs peuvent ramener à la maison, s’ils achètent le pack fan de Friends. Le prix s’élève à quarante-cinq euros, en plus du billet d’entrée.

"Friends est une vache à lait. À l'époque, elle réunit tout de même 25 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Très vite, le merchandising devient l'une des stratégies de la société de production. Et puis sont arrivées les expositions immersives, qui entretiennent une sorte de cercle vertueux. Ce sont des tentatives économiques, mais aussi culturelles", détaille le professeur.

Le prix du billet d’entrée standard à "Friends Experience" s’élève à trente euros pour un adulte, le week-end. Si le visiteur souhaite bénéficier d’un cordon porte-badge et d’une tasse de café, il peut grimper jusqu’à quatre-vingt-deux euros. Ces prix comprennent une heure de visite, seulement. Mais qui sont ces personnes prêtes à débourser une telle somme ?

Stranger Things a aussi eu droit à son exposition immersive.

Parmi les visiteurs, on retrouve les nostalgiques, les adolescents qui ont pu découvrir Friends grâce aux plateformes de streaming, la communauté de fans, et plus globalement toutes les personnes qui ont été touchées, de près ou de loin, par la sitcom. "On peut toujours capitaliser sur une communauté de fans gigantesque. Warner Bros a aussi bénéficié d'une distribution sur diverses plateformes payantes, rendant accessible Friends à la jeune génération. C'est un engrenage", explicite Mathieu de Wasseige.

Pas un phénomène nouveau

Les expositions immersives ne sont pas nouvelles puisqu’elles existaient déjà au XVIIIe siècle. Elles ne portaient toutefois pas le même nom, c’est vrai. On peut citer les panoramas, ces tableaux circulaires peints en trompe-l’œil, souvent agrémentés d’une scénographie. La lumière et le son ont été ajoutés au siècle suivant. Le public était ravi. Outre les panoramas, il existait également les expositions coloniales et les reconstitutions d’une ambiance d’époque, plus communément appelées les "period rooms". Des reconstitutions sont toujours visibles dans certains musées, à l’heure actuelle.