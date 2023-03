Sur la piste d’un moine zen du XVe siècle

Moine bouddhiste errant, rejeté par les uns, reconnu par ses disciples et la postérité, amoureux de la nature, coureur de filles, fiancé transi d’une chanteuse aveugle à la fin de sa vie, fils illégitime d’un empereur, Ikkyu jouit encore d’une large réputation et nous introduit - sous la plume de l’autrice française - au Japon médiéval, à la spiritualité bouddhiste et à la culture zen.

Comme elle le reconnaît, Christine Jordis est fascinée par le Japon et l'Asie en général. "J'ai été en Asie sur le tard, confie-t-elle à La Libre, et ce fut très étrange : on a parfois des coups de foudre pour des personnes mais, ce qui est moins connu, c'est que l'on peut en éprouver aussi pour un continent. En Asie, je me suis sentie chez moi." Et cela se perçoit, tant le livre - dense - est servi par une écriture aussi travaillée que guidée par la spontanéité et par un récit très bien mené. Pour bien cerner la personnalité et la postérité d'Ikkyu, Christine Jordis l'aborde d'ailleurs de biais, essayant de comprendre comment Kotaro et Hikojiro, deux intouchables, ont pu s'inspirer de lui et grimper les échelons sociaux afin d'intégrer l'escadron des jardiniers du shogun, le dirigeant du Japon.

Conjuguer les désirs et le zen

Aux nombreux chapitres dédiés à ce récit et au portrait d’Ikkyu, Christine Jordis adjoint des réflexions sur le Japon et le bouddhisme. Les premières pages nous invitent ainsi dans le jardin sec du Ryoan-ji et leur étrange faculté à nous laisser submerger par la paix.

Retenons ici deux autres considérations que renferme l’ouvrage. La première relate un questionnement universel qui aura touché toutes les spiritualités : que faire de nos émotions et de notre corps ? Sont-ils des obstacles ou des appuis à l’élévation de l’âme ? Convient-il de refouler, d’encadrer ou d’accompagner nos pulsions ?

Au sein du bouddhisme qui invite à se détacher de ses désirs, Ikkyu défriche un chemin particulier. Le moine errant n’hésite pas à recourir aux prostituées et à se laisser glisser dans l’amour à la fin de sa vie. Est-il dès lors vraiment fidèle à la voie de Bouddha ?

"On ne peut résoudre complètement cette question, explique Christine Jordis, mais on peut l'affronter sous deux angles. Pour le bouddhisme zen, la vie quotidienne n'est pas séparée de la sainteté : il nous invite au contraire à nous tenir dans l'ordinaire du quotidien. Tout ce que nous entreprenons - faire des courses, boire une tasse de café… - peut être réalisé dans un esprit zen. L'amour peut donc l'être aussi. Voilà la première explication."

La deuxième explication, est qu’Ikkyu n’accéda à "l’éveil" qu’à l’âge de 26 ans. "Dans le bouddhisme, l’éveil, personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Vous ne pouvez savoir ce que c’est si vous ne l’avez pas vécu et, lorsque vous l’avez vécu, il est difficile de l’exprimer, tant il se situe au-delà des mots. Certains avancent cependant qu’il s’agit d’un éclair d’éternité qui survient dans le temps ; d’un instant qui fait voler en éclat notre entendement ordinaire, telle une révélation soudaine qui abolit les divisions, les dualités entre le monde et soi, entre le beau et le vrai, qui résout les contradictions."

Cet éveil, Ikkyu a souhaité s’y tenir, non en se cachant à l’intérieur des monastères comme il dut le faire adolescent, mais en l’exerçant dans la vie de tous les jours, durant une longue errance, en le soumettant à ses passions. "Sur le fil du rasoir, ce moine du XVe a donc cherché à conjuguer ses désirs et sa pratique religieuse. Jusque dans son corps, il a souhaité vivre les deux."

L’art et la désolation

Une deuxième réflexion qui traverse l’ouvrage touche à l’art. Le Japon de l’époque est traversé par les pires horreurs : des famines, des inondations, des sécheresses, des révoltes et des guerres. Et c’est pourtant dans un tel terreau que grandissent d’importantes œuvres d’art. "Les poèmes d’Ikkyu qui lui ont permis de tenir au cœur de cette désolation, comme les œuvres de l’époque nous rappellent que l’art est notre seule sauvegarde. Que nous nous en emparons alors que tout s’écroule ; qu’il nous permet de garder espoir en la beauté et en l’Homme" dont le cœur demeure toujours plus grand que ce qu’il donne à voir.

--> ★ ★ ★ Christine Jordis | Le nuage fou. Ikkyu, moine zen et poète rebelle | Récit | Éditions de l'Observatoire, 376 pp., 22€, version numérique 15 €