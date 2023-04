Au fil des ans, les programmes de fidélisation sont devenus une pratique courante dans tous les secteurs, des voyages à la mode, en passant par la banque. Chez les compagnies aériennes, ils sont monnaie courante depuis près d’un demi-siècle, leur principe remontant à la dérégulation du transport aérien à la fin des années 1970 aux États-Unis.

En 1981, American Airlines fut la première compagnie à mettre au point un système plus élaboré de frequent flyer program baptisé AAdvantage. Son succès fut tel que United et Delta lui ont aussitôt emboîté le pas, à l'instar des compagnies européennes.

Accroître l’engagement des clients

Le concept des programmes de fidélisation est en constante évolution. Ce qui n’était au départ qu’un simple système de collecte de timbres dans les magasins et les supermarchés s’est transformé en un système de récompense à multiples facettes, avec des paliers, des jeux et des récompenses expérientielles. Leur objectif n’est plus seulement de récompenser les achats, mais aussi d’accroître l’engagement des clients, ce qui témoigne d’une meilleure compréhension du fonctionnement des relations avec les clients ces dernières années.

Les programmes de fidélisation sont en effet capables de générer une multitude d’indicateurs clés de performance, du taux d’engagement à l’acquisition et à la fidélisation. Ce qui constitue une stratégie de fidélisation réussie dépend fortement du secteur d’activité : les organisations dont la fréquence d’achat est élevée doivent utiliser une logique de fidélisation et une structure de programme différentes de celles qui se spécialisent dans les produits de luxe.

Retour sur investissement

Mais peuvent-ils être un générateur de revenus efficace ? Pour répondre à cette question, la société Antavo, fournisseur d'une technologie de pointe de gestion de programmes de fidélisation basés sur l'expérience, a interrogé quelque 260 entreprises du monde entier sur leur retour sur investissement en matière de fidélisation, sur la manière dont elles perçoivent les programmes de fidélisation en tant qu'investissement commercial et sur le type de résultats qu'elles ont obtenus.

Par le passé, la fidélisation a longtemps été considérée comme un coût nécessaire pour conserver les clients. Aujourd’hui, cependant, le succès des programmes d’entreprises telles que Starbucks et Sephora montre que les programmes de fidélisation peuvent être - et sont - rentables.

Les réponses à l’enquête d’Antavo indiquent une prise de conscience de cette réalité, 80 % des participants affirmant que leurs décideurs considèrent les programmes de fidélisation comme un centre de revenus, ces entreprises générant plus de revenus que ce que leur coûte la gestion du programme de fidélisation - les recettes supplémentaires provenant des activités des membres (dépenses plus importantes, visites plus fréquentes) et du financement des récompenses par des partenaires.