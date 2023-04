Trouble doit être “un endroit d’expérimentation sensorielle et non de consommation culturelle”

”Depuis qu’on est à Saint-Josse, le festival s’est également davantage ouvert vers d’autres lieux – de culture bien sûr, comme la Balsa, la Maison des arts ou Kanal, mais pas seulement: une ancienne église, un kiosque à journaux, une boîte de nuit… Une manière aussi pour le public de découvrir ou de voir d’un autre œil des endroits différents”, avance Antoine Pickels, curateur de Trouble.

Avec lui, observons l’édition 2023 sous trois angles: le temps, le genre, la présence.

Trouble dans le temps

Comme son nom l’indique, Trouble a pour vocation de soumettre nos perceptions à des stimuli susceptibles de les bousculer. La notion du temps fait partie de ces dimensions élastiques et subjectives.

”Cette question s’est posée de manière aiguë lors de l’édition précédente, encore en plein covid.” S’appuyant sur les travaux du sociologue et philosophe Hartmut Rosa, et notamment son essai Aliénation et accélération, Antoine Pickels s’intéresse à notre vécu dans ce que le penseur allemand appelle “la modernité tardive”, à savoir “la manière dont les outils avec lesquels nous travaillons et vivons créent une famine de temps, ne laissant plus l’espace nécessaire à ce que les relations s’installent et résonnent”.

guillement J’espère que l’assistance va jouer ce jeu d’explorer d’autres types de temporalités, choisies et variables.”

Ce besoin notamment a conduit Trouble à mettre sur pied un projet européen (avec Athènes, Ljubljana et Turku) qui s’incarne à travers de longs et lents voyages d’artistes. “En ce moment, la performeuse grecque Theano Metaxa chemine d’Athènes vers Bruxelles, en compagnie d’un squelette. Le voyage est l’œuvre, intitulée Deadlines, qui se conclura par une performance à Bruxelles.” Premier rendez-vous pour l'arrivée, prévue le lundi 17 avril à 18h19, à Bruxelles Schuman.

Le temps, donnée centrale de cette édition de Trouble, l’est aussi de l’art-performance en général. Aussi le programmateur a-t-il choisi de mettre l’accent sur “des formats étranges: un artiste présent pendant toute une semaine dans un lieu; une proposition de 10 heures la nuit; une performance en boucle, qui recommence sans arrêt et qu’on prend en route”… Autant de propositions qui “pervertissent les habitudes de consommation de l’art”. Car Trouble se veut, rappelle Antoine Pickels, “un endroit d’expérimentation sensorielle plus que de consommation culturelle”.

Composée par les sœur h et Maxime Bodson, "Totale Éclipse" est une performance ludique et drôle mais aussi déconcertante et complexe, qui bouscule les classements bien sages, déboîte les carcans, dégomme les normes, dynamite les stéréotypes. ©Michel Boermans

Le temps abordé est aussi celui des générations. Avec la complicité d’Alain Wathieu à la mise en scène, Bénédicte Davin exhume des partitions inédites de compositeurs futuristes italiens, et leur donne corps et voix d’aujourd’hui dans Quoi qu’ils disent.

Les sœurs h et Maxime Bodson, de leur côté, font entrer en résonance trois générations avec, en scène, Augusta, 10 ans, de la musique et des images: Totale Éclipse, à ne pas manquer (également au Botanique les 13 et 14 avril).

Trouble dans le genre

Le masculin, le féminin, le féminisme ont toujours été présents dans Trouble, assure Antoine Pickels. “La proportion d’artistes femmes est naturellement élevée. Avec aussi beaucoup de personnes non binaires ou en transition. Il y a vraiment une émergence de la question trans qui restait auparavant sous le radar. La visibilité augmente dans le monde des arts mais aussi dans l’activisme politique, la téléréalité, la philosophie…”

Dans la programmation, ces vécus bien réels transparaissent, tout en sortant des clichés.

Les lunettes du genre font prendre en compte des réalités diverses et complexes. “Tatiana Bohm a par exemple longuement échangé avec des femmes, majoritairement racisées, autour de l’injonction à être multitâche”, relève notre interlocuteur: Je de société.

Par ailleurs, Trouble propose à la Balsa une journée de réflexion sur l’Écologie déviante: “une invitation à pirater les horloges, un travail très informé, nourri par les recherches féministes, décoloniales, queer, où l’on voit comment mettre à contribution ces logiciels-là pour réfléchir à un autre mode de rapport au vivant et au temps”.

"Chronohacking", une invitation à pirater les montres et les horloges. ©A. Livingstone

On y revient toujours, décidément. Or le temps, c’est aussi l’instant. Donc la présence.

Trouble dans la présence

Ingrédient essentiel, la présence fait partie de ce qui distingue la performance de la représentation, telle qu’on l’entend au théâtre, explique Antoine Pickels. La qualité de la présence face à nous – sa porosité, sa fragilité, sa personnalité (car il en va d’une personne et non d’un personnage) – va permettre d’établir une relation singulière, de créer un espace de résonance.

”Cette année, pas mal de propositions travaillent sur la lenteur, la quasi immobilité, la répétition. Avec notamment une femme qui construit une installation pendant 12h avec des boussoles: de petits gestes dont l’accumulation crée une monumentalité…”

On rejoint la notion d’expérience, qui se cristallise et se déploie dans ce que le curateur appelle “la présence et la coprésence”: “la place donnée aux personnes qui viennent plus que voir, expérimenter, et qui ne se résument pas à un numéro sur un fauteuil”.

Ainsi, plusieurs œuvres de cette édition de Trouble peuvent être qualifiées d’interactives, en ce qu’elles demandent une implication. “Les gens ont faim de temps, mais aussi de reconnexion avec l’autre. C’est lié à ce que nous avons traversé avec le covid. On s’en défend mais tout a repris comme avant. Même si, comme l’exprime Paul B. Preciado dans Dysphoria Mundi, le système a été ébranlé et requiert une révolution. Notre position, avec Trouble, est d’offrir des moments de qualité de présence à soi, à l’autre, au lieu, à l’œuvre, dans une expérience qui est aussi physique.”