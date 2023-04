Une vie aux aguets

Un soir, au pub où elle travaille le soir, Cushla rencontre Michael. La cinquantaine, cet avocat a pris position naguère contre l'internement, et "a défendu quelques militants des droits civiques quand personne ne voulait s'y coller". Aujourd'hui encore, ce protestant assure la défense de membres de l'IRA. Personnalité charismatique au train de vie allègre, marié, il entraîne Cushla dans une situation des plus inconfortables, leur liaison devant demeurer secrète. À l'école, une collègue de la jeune femme a été virée après qu'une lettre anonyme l'a dénoncée auprès de l'évêché pour concubinage.

"Qui suis-je ?", s'interroge Cushla peu avant que le père de l'un de ses jeunes élèves ne soit grièvement blessé dans un attentat. Dès lors, elle décide de s'occuper au mieux de ce dernier, au risque de le mettre dans une position délicate.

Intérieur

Si elle se surprend à s’attacher à Michael, elle doit affronter le mépris des amis de celui-ci, de même que les silences et les absences de celui qui demeure un mari et, de temps à autre, retrouve son domicile conjugal, où l’attend une femme souffrante.

Troubles, c’est l’appellation communément donnée au conflit nord-irlandais, qui déchira le pays de 1969 à 1998. Mais pour Cushla, le trouble est aussi, et peut-être davantage, intérieur. Depuis la mort prématurée de son père, elle a accepté d’habiter avec sa mère alcoolique, afin de veiller sur elle. Le soutien qu’elle apporte à Davy n’est pas du goût de la direction de l’école. En aimant Michael, elle a franchi une ligne, et peu lui pardonneraient s’ils savaient. Où que porte le regard, ce constat s’impose : c’est sur un fil ténu qu’évolue Cushla, dont la vie peut basculer à tout instant.

D'Eurêka Street de Robert McLiam Wilson (réédité il y a peu dans la collection Babel des éditions Actes Sud) à Milkman d'Anna Burns, en passant par Mon traître et Retour à Killybegs de Sorj Chalandon notamment, le conflit nord-irlandais s'est écrit dans des œuvres très fortes. Le propos de Louise Kennedy est à la fois intimiste et politique, ses personnages étant pris dans des relations intercommunautaires qui mettent à mal leur loyauté comme leur humanité. Ce, alors que pour certains jeunes, le besoin d'appartenir à une communauté, dans un contexte de guerre civile, peut conduire au désastre.

Louise Kennedy a grandi près de Belfast. Avant de devenir écrivain, elle a été cheffe pendant une trentaine d'années. Elle est l'auteure d'un recueil de nouvelles non traduit, The End of the World is a Cul de Sac. Troubles est son premier roman.

--> ★ ★ Louise Kennedy | Troubles | roman | traduit de l'anglais par Cécile Leclère | Denoël | 372 pp., 24 €, version numérique 17 €

EXTRAIT

"Elle était submergée par un sentiment de défaite absolue. Elle aurait voulu s'allonger sur son lit et dormir, mais avait été incapable de lui dire non. Ce n'était pas parce qu'il s'était montré gentil avec elle. Mais parce que, chaque fois qu'elle le voyait, elle craignait que ce ne soit la dernière."