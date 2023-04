La Terre est cul par-dessus tête, raconte Grumberg

Une histoire où se mêlent la fantaisie et le tragique, les rires et les larmes. Le passé et le présent. Un conte bien plus décousu que son inoubliable La Plus Précieuse des marchandises, mais il assume ce choix : "La planète Terre, cul par-dessus tête, se met à tourner à l'envers et à marcher à reculons, et vous vous me réclamez de la cohérence ?"

Alors, plongeons dans cette histoire qui débute une veille de Noël, avec une vieille dame, veuve, qui découvre un des Pères Noël du quartier, presque pensionné, coincé dans sa cheminée et accroché aux toiles d'araignée. Ils discutent alors autour d'un thé citron.

Mais le lendemain de Noël, la voilà se réveillant dans un home pour vieillards avec l'infirmière appelée Verveine qui lui propose "une mousse déchocolatée sans sucre ni chocolat avec une part de Vache qui ne sait plus rire sans pleurer."

Peu à peu, Grumberg aborde les ravages de l'âge et revient surtout sur les malheurs si terribles des juifs européens. La vieille dame se rappelle la pancarte accrochée par la ville de Paris : "Square interdit aux chiens et aux juifs."

L'Holocauste est évoqué dans le conte de Grumberg, sans perdre pour autant sa loufoquerie : "un copain a joué au Loto son numéro tatoué sur le bras et a gagné." "Votre bon Dieu, on peut lui en vouloir. Non pas de ne pas exister, c'est pas sa faute, mais d'être devenu un dieu méchant. Car non seulement il n'existe pas mais en plus il ne peut plus nous blairer."

Ce monde à nouveau en guerre

Ce conte prend volontiers des chemins de traverse : "C'est ça la vieillesse, on commence une phrase, puis on enchaîne sur une autre et on se trouve égaré."

On débouche sur les pogroms de deux villages voisins d'Ukraine, Pitchik et Pitchouk. Jean-Claude Grumberg fait le lien avec aujourd'hui et regarde tristement ce monde à nouveau en guerre. Il utilise sa seule arme, l'écriture et l'ironie tragique : "Aujourd'hui, à Pitchik comme à Pitchouk ce ne sont plus seulement les enfants étoilés qui se retrouvent étalés comme ça, le monde est en progrès, maintenant tout le monde y a droit, quelle que soit son origine, sa religion, sa culture, tout le monde. On ne peut pas arrêter le progrès."

Le conte de Noël semble devoir se clôturer sur une lettre d'Himmler. Impossible de finir comme ça, écrit Grumberg, qui glisse vers une autre fin, où la littérature et les livres sont notre meilleur viatique. De Pitchik à Pitchouk est une histoire de Noël à portée universelle, qui évoque la mémoire et l'oubli et nous plonge dans un univers envoûtant et philosophique.

--> ★ ★ ★ Jean-Claude Grumberg | De Pitchik à Pitchouk. Un conte pour vieux enfants | conte | Le Seuil | 160 pp., 14 €, version numérique 10 €

EXTRAIT

« Mon coeur s’est serré fort, si fort, en découvrant ton numéro. Bien après j’ai réussi à poser le bout de mes doigts dessus, très doucement, et à le caresser, comme pour tenter d’absorber toute sa peine, toute sa douleur. Oui, peu à peu, j’ai même pu caresser de tout ma main ton avant-bras tout entier. »