"Il a eu un complexe de supériorité par rapport à François Hollande": Qui est Laurent Fabius, ce politicien qui n'a jamais pu atteindre l'Elysée?

Avec le président Macron, de 30 ans son cadet, on lui prête un rapport statutaire, purement institutionnel. Nulle complicité ou compagnonnage.

Après s’être résolu à ne pas être candidat à l’élection présidentielle, il avait accepté de servir sous l’autorité de ses rivaux socialistes. En 2000, il était revenu dans le jeu, car Lionel Jospin avait besoin de lui au ministère des Finances à la fois pour renforcer son gouvernement et pour préparer sa campagne à la présidentielle de 2002… où il sera piteusement éliminé au premier tour.

Dix ans plus tard, lorsque la gauche reviendra effectivement au pouvoir, ce n'est pas Fabius qui emménagera à l'Élysée, mais un autre de ses rivaux, François Hollande. "Il a eu un complexe de supériorité par rapport à François Hollande dont il ne s'est pas suffisamment méfié", déplore l'ancien ministre.

En 2005, il avait pourtant réussi un coup politique en s’opposant à la Constitution européenne lors d’un référendum, mais il ne transforme pas l’essai l’année suivante lors des primaires PS face à Ségolène Royal.

Nommé au Quai d’Orsay en 2012 par François Hollande, il obtient son plus grand succès à l’échelon international avec les Accords de Paris sur le climat en 2015. Le ministre et le président ont su alors su se retrouver. Et François Hollande l’installe dans la foulée à la tête du Conseil constitutionnel.