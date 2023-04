Araignées, chenilles, limaces, chauves-souris: comment apprendre à cohabiter avec ces mal-aimés

Les observer est assez fascinant. Il faut admettre qu’il a fallu pas mal de patience à la plupart d’entre nous pour envisager ces fâcheux autrement qu’exterminés. Bon gré, mal gré, ces manières de faire font désormais partie du passé. Une occasion pour tous de jouer au naturaliste amateur et de vaincre toutes appréhensions. Une des lois qui régit la survie de ces petits animaux est de "manger pour être mangé". Les insectes forment le premier maillon des chaînes alimentaires.

Question de regard

Au jardin, les uns sont choyés et admirés, les autres honnis. Nuisibles ou auxiliaires, c’est la question. La limite est élastique. Les papillons, oui, les chenilles, non. Et il y a chenilles et chenilles. Les amateurs de roses ont certainement pu observer des larves de tenthrèdes appelées aussi fausses chenilles car elles ressemblent à de petites chenilles de papillons et n’en sont pas. Elles se nourrissent du feuillage. Le groseillier abrite le tenthrède du groseillier dont les larves ressemblent aussi à une chenille et dévorent les feuilles en ne laissant que la nervure centrale. Des laitues qui s’affalent sans vie, c’est le signe du passage dans les racines de la chenille de l’hépiale. Regarder ses protégées se faire tailler en pièces sans réagir demande un sacré flegme.

Pour les araignées, c’est autre chose. Sur elles, plane une sorte de malédiction qui pousse plutôt à les écrabouiller qu’à les admirer. Nul ne se sait pourquoi. Ces petites bêtes ne manquent pourtant pas d’intérêt. Elles ont des ressources étonnantes et sont capables de tisser des merveilles. Elles aussi ont leurs prédateurs et régulent à leur façon, le jardin. Des guêpes solitaires les capturent pour nourrir leurs larves ou les parasiter.

La lutte intégrée

Quelques insectes tels que les pucerons, les chenilles des piérides et les mouches du chou s’inscrivent clairement au tableau des nuisibles qui s’attaquent à nos cultures. Et que dire des altises, petits coléoptères sauteurs, qui font beaucoup de dégâts sur les légumes ? Certains ont imaginé une méthode qui a pris le nom de lutte intégrée. Cette technique réduit la prolifération des insectes ravageurs en introduisant dans le milieu leurs ennemis naturels. Appelés auxiliaires, ces animaux jouent les prédateurs ou les parasites d’espèces qui posent problème. Cette lutte ne doit pas se pratiquer au petit bonheur la chance. Le cas des coccinelles asiatiques qui ont un impact négatif sur les espèces locales, l’a démontré.

Dans nos jardins, le but est d’encourager naturellement cette solution sans jouer à l’apprenti sorcier. Les uns régulent les autres et la présence d’un grand nombre d’espèces différentes maintient un juste équilibre entre tous. Parfois ce bel arrangement semble rompu. C’est en général au printemps. Les jeunes tiges de rosiers se couvrent de pucerons. Un peu de patience, leurs prédateurs arrivent, chrysopes, coccinelles, syrphes etc. Lorsque l’on jardine en harmonie avec la faune et la flore, le jardin s’autorégule. Un petit mammifère nocturne méconnu, parfois craint, participe pleinement au phénomène et mérite qu’on s’y attarde, la chauve-souris.

Fascinantes chauves-souris

Les chauves-souris jouissent d’une mauvaise réputation. Ces animaux mystérieux effraient pour des raisons qui restent inexpliquées. Longtemps, elles ont été clouées aux portes des granges et traitées de vampires. Dorénavant les regards changent. Leur rôle et les services incalculables qu’elles rendent à l’homme sont reconnus. Toutes les espèces sont protégées. Au crépuscule, elles prennent le relais des oiseaux insectivores. Elles se nourrissent d’insectes principalement de moustiques, hannetons, mouches, cousins, papillons de nuit dont les larves ou les chenilles causent des dégâts au potager. Elles hibernent souvent en vastes colonies pendues la tête en bas et bien cachées dans des endroits sombres, grottes, caves, greniers ou arbres creux. Les vieux arbres et leurs cavités leur offrent des refuges essentiels à leur survie. Il est possible de se procurer des abris à chauve-souris dans le commerce.

Les fantômes de la nuit

Laurent Tillon est fasciné par les chauves-souris qu’il étudie depuis 1990. Il est spécialiste de l’écologie des chauves-souris. Son dernier livre entraîne le lecteur dans la forêt, la nuit, sur le terrain de ses recherches en haut des arbres ou dans les grottes, en France mais aussi sous les tropiques. Au fil des pages, il l’invite à pénétrer dans l’intimité de ces insectivores si particuliers qui se révèlent peu à peu aux yeux des lecteurs stupéfaits. Ils découvrent leurs capacités de vol, la précision de leur système d’écholocation, leur longévité, leur résistance aux virus et sont étonnés par la vie sociale riche et solidaire de ces petits mammifères. Les multiples interactions qui lient l’homme aux chauves-souris l’obligent aujourd’hui à leur prêter davantage d’attentions. Une lecture pleine d’enseignements dont chacun sort avec l’envie d’apprendre à cohabiter de manière plus apaisée avec ces merveilleux petits animaux.

"Les fantômes de la nuit. Des chauves-souris et des hommes" (Laurent Tillon) ; Actes Sud 2023. ISBN : 978-2-330-17450-7