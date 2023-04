La très documentée saga Sadorski

De l’Occupation à la Libération

L'œuvre de Romain Slocombe se compose d'essais (L'Empire érotique, Carnets du Japon) et d'une trentaine de romans parmi lesquels une tétralogie, La Crucifixion en jaune, parue entre 2000 et 2006 chez Gallimard et Fayard, et L'Océan de la stérilité, trilogie de 2008 à 2012, chez Fayard.

En 2016, en donnant chair de papier au pire des salauds, le Français Léon Sadorski, quadragénaire inspecteur des Renseignements généraux et des Jeux, l'auteur de Christelle corrigée atteignit un large public. Son antihéros sévit dans le Paris de l'Occupation puis dans celui de la Libération (et de l'épuration), périodes convulsives que Romain Slocombe peint sans tabous, quitte à carrément écœurer, recourant à une énorme documentation pour rendre crédible une fiction inscrite dans la réalité.

La collection "Points" programme cinq volets de cette série, ressortant simultanément L'Affaire Léon Sadorski, L'Étoile jaune de l'inspecteur Sadorski (588 pages, 8,70 €), Sadorski et l'ange du péché (664 pages, 8,80 €), La Gestapo Sadorski (546 pages, 8,70 €) et L'inspecteur Sadorski libère Paris (716 pages, 9,90 €). Comme les précédents, le sixième titre, J'étais le collabo Sadorski (534 pages, 21 €), parut chez Robert Laffont (en septembre 2022) dans la collection "La Bête noire". Une série fleuve d'une noirceur absolue. Parmi d'autres crimes, Sadorski participe à Paris et en banlieue, en juillet 42, à la rafle du Vél' d'Hiv' confiée par les nazis à la police française qui arrêta des milliers de juifs étrangers ou apatrides. Beaucoup seront ensuite conduits en Seine-Saint-Denis, dans le camp de Drancy (où le poète Max Jacob mourut le 5 mars 1944), avant d'être entassés dans des wagons à destination de l'enfer : Auschwitz.

Le vrai danger

Une saga non résumable - atroce pour des épisodes qu'elle met en scène - que précède un avertissement dans le premier volet : "Ni l'auteur ni l'éditeur ne cautionnent les propos tenus par le personnage principal de ce livre. Mais ils sont le reflet de son époque, tout comme ils peuvent présager celles qui nous attendent. Car le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde". Ces derniers mots-là, repris à Bertolt Brecht, sont à rapprocher de la citation placée en exergue de L'Affaire Léon Sadorski, tirée de l'insoutenable roman de Jonathan Littell Les Bienveillantes, prix Goncourt 2006 : "Les hommes ordinaires dont est constitué l'État - surtout en des temps instables -, voilà le vrai danger. Le vrai danger pour l'homme, c'est vous, c'est moi".

--> ★ ★ Romain Slocombe | L'Affaire Léon Sadorski | roman historico-policier | Éditions Points (P4640) | 480 pp., 8,50 €