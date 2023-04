Sa quête passe par l'image et elle évoque, pour l'aider à dissiper les mystères de la filiation, les peintures de grands artistes comme Carpaccio, Goya ou les tableaux mélancoliques de De Chirico.

Tout part dans ce court récit d'une photo ancienne où on voit les funérailles, à Jette, place Cardinal Mercier, de son grand-père fusillé par les Allemands à Breendonk. Derrière le cercueil, on aperçoit un jeune homme de vingt ans, triste, perdu dans ses pensées, vêtu d'un long manteau noir, le père de l'écrivaine. Fabienne Verstraeten fait parler cette photo ancienne et y voit déjà le destin futur de ce jeune homme si mélancolique et, à travers lui, sa propre vie.

Enfant, sa grand-mère lui disait qu'elle ressemblait à ce grand-père, mort sous les balles des "Boches" comme on les appelait alors. Son père craignait qu'elle ne devienne une "terroriste" comme le grand-père l'aurait été. Héros ou terroriste ?

Héritage symbolique

"L'image du jeune homme triste a toujours été pour moi le moment clé, l'origine noire de mon histoire. Un trait de chagrin, la forme d'un nez ou le dessin de lèvres boudeuses, une marque désemparée qui traverse les générations."

Le récit s'accélère brusquement quand elle raconte que 70 ans après la mort du grand-père, son père, André, frappé par les ravages de l'âge, s'est défenestré d'une maison de retraite à Jette pour avoir une fin digne. "Pour n'être pas mort, mon père avait choisi de mourir".

Dans cette enquête que mène Fabienne Verstraeten, se mêlent les faits découverts peu à peu et leur interprétation : "Entre André et Aloïs il y avait également une histoire de héros et de honte", une histoire de fantômes peuplant nos passés.

Un récit à la belle écriture et mené à la manière de Georges Perec dans W ou le Souvenir d'enfance, où alternent autobiographie et fiction.

Dans ce mystère de la filiation et de l'héritage symbolique, de détails en méditations, de souvenirs en zones d'ombre, Fabienne Verstraeten fait émerger un parallèle possible entre Aloïs et André, entre le grand-père et le père : tous deux se sont mis debout devant la mort, devant les assassins nazis comme devant le gouffre du grand âge.

--> Fabienne Verstraeten | V ou la mélancolie | récit | Arléa | 120 pp., 18 €

EXTRAIT

« Quelque chose s’était refermé ce jour d’hiver de l’après-guerre. Et je fais aujourd’hui l’hypothèse que celui qui est devenu mon père s’était alors abîmé dans une sorte de profonde mélancolie qui jamais n’avait été nommée et qui s’était manifestée dans d’innombrables affections cardiaques. »