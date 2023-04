La pandémie a induit une réelle perte de confiance à l’égard des vaccins

La Chine, l’Inde et le Mexique sont les seuls pays étudiés dans lesquels l’importance perçue des vaccins est restée stable ou a même progressé, relèvent les auteurs du rapport. Il n’empêche qu’en l’espace de trois ans, 67 millions d’enfants ont été privés d’un ou de plusieurs vaccins en raison des perturbations induites par la pandémie, notamment la surcharge des systèmes de santé et la réaffectation des ressources déjà maigres, mais aussi du fait des conflits, des contextes de fragilité et d’une perte de confiance à l’égard de la vaccination.