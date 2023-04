Test Achats appelle à bannir le bisphénol A, trop présent dans les produits pour enfants

La présence de BPA est interdite dans les tasses et biberons destinés aux bébés et aux enfants en bas âge. Le bisphénol A, notamment utilisé dans la fabrication du polycarbonate, un plastique transparent et rigide, est le plus connu, mais les autres bisphénols existants (BPB, BPS, BPF) sont également nocifs pour la santé.

Test Achats ainsi que six autres organisations de consommateurs ont examiné 179 produits différents pour déterminer la présence de ces produits chimiques. Pièces de textile, chaussures en cuir, lunettes de soleil pour enfants, jouets de dentition, canettes de boissons gazeuses, canettes alimentaires, gourdes et gobelets analysés contenaient au moins un type de bisphénol dans la majorité des cas. L’association note que les produits qui peuvent entrer en contact avec la bouche des enfants sont les plus inquiétants. Huit des 16 bouchons de gourdes ou gobelet examinés contenaient ainsi du Bisphénol A, de même que 13 des 20 anneaux de dentition et 11 des 16 lunettes de soleil. Aujourd’hui, un label indique si un produit est exempt de BPA. Cependant, les analyses effectuées démontrent que ces mêmes produits semblent contenir d’autres types de bisphénols, également nocifs donc.