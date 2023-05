Vincent Verlee (CEO de Realo) : "Au départ, l'idée était de concurrencer les sites d'annonces immobilières"

Né à Gand en 1983, cet ingénieur civil de formation, spécialisé en informatique et électronique, a débuté sa carrière chez Netlog, un réseau social semblable à Facebook. En 2013, avec notamment deux des cofondateurs de Netlog - Lorenz Bogaert et Toon Coppens -, il décide de créer Realo qui verra le jour en 2015. "Au départ, l'idée était de concurrencer les sites d'annonces immobilières. Mais notre connaissance des réseaux sociaux nous a incités à aller plus loin afin de permettre un meilleur matching entre l'offre et la demande. Nous sommes maintenant une véritable plateforme de data immobilières, précise Vincent Verlee. Nous proposons certes des annonces immobilières mais la grande différence avec d'autres sites c'est que nous collectons toutes les datas disponibles sur chaque maison. Qu'elle soit en vente ou non. Il est possible, par exemple, de faire une recherche sur sa propre maison pour avoir une meilleure connaissance de sa valeur."

Cinq millions de biens

Realo fournit ainsi une estimation du prix de vente de plus de cinq millions de biens en Belgique. La plateforme a développé une formule complexe qui prend en compte les données publiques disponibles sur un bien et sur le quartier dans lequel il se trouve, et les informations supplémentaires fournies par le propriétaire ou l'agence immobilière. "Cette estimation sert à déterminer le prix de vente d'un bien mais n'est en aucun cas une expertise officielle", avertit Realo. En effet, ne sont pas inclus dans le calcul certains facteurs, tels que les matériaux utilisés, les finitions, la qualité des rénovations récentes ou l'originalité du bien. "Plus nous disposons de données, plus l'estimation de Realo sera précise. C'est pourquoi nous encourageons les propriétaires à nous donner plus de détails concernant leur bien."

"Acheter ou vendre sa maison est un acte important. On ne le fait en général qu'une ou deux fois dans sa vie. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le plus d'informations possible en un minimum de temps et en toute transparence", estime Vincent Verlee.

La plateforme est susceptible d'intéresser les particuliers mais aussi les agents immobiliers, les promoteurs, les notaires, les géomètres, les banques, les gouvernements, les assureurs, etc., qui ont de plus en plus besoin d'informations, d'analyses et de points de comparaison. "Notre plateforme est aussi parfaite pour la recherche ou l'élaboration de baromètres et d'analyses. Aujourd'hui, nous travaillons déjà sur des collaborations uniques avec des universités, des gouvernements et des développeurs de projets en Flandre et en Wallonie", explique Vincent Verlee.

Un baromètre de la construction neuve

Pour les constructions neuves, Realo a lancé en mars, en collaboration avec le développeur Matexi, un baromètre qui "permet d'identifier rapidement et avec précision les nouvelles tendances sur le marché belge de la construction neuve, grâce à une méthode validée académiquement appliquée à un vaste échantillon représentatif de ce segment spécifique", précise un communiqué. Des mises à jour trimestrielles du Baromètre de la construction neuve seront publiées.

Pour l'instant Realo, qui occupe quinze personnes, se focalise sur le résidentiel en Belgique. "Nous regardons aussi du côté de la France, des Pays-Bas ou de l'Allemagne entre autres. Mais pour plus tard."