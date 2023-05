Les os de femme sont graciles

Son nouvel ouvrage, titré L'autre guerre, comporte trois textes : "Une histoire du cimetière argentin des Malouines", "La trace sur les os" et, habitude chez la journaliste argentine, une passionnante postface où elle développe (sur 30 pages, cette fois) sa façon de travailler. C'est d'abord pour le quotidien espagnol El País semanal qu'elle a proposé de se pencher sur l'Équipe argentine d'anthropologie médico-légale. "Un groupe de personnes qui, depuis 1984, se consacre à chercher les restes des disparus de la dictature militaire argentine au pouvoir de 1976 à 1983."

Certains identifiés, d’autres pas

Dans "La trace sur les os", elle revient sur la genèse de cette Équipe. En 1984, les Grands-Mères de la place de Mai invitent des scientifiques, dont Clyde Snow, spécialiste de l'identification des restes osseux (ceux de Mengele, c'est lui), à donner une conférence sur la science médico-légale et les disparus. Il va, ensuite, participer à plusieurs exhumations à la demande des juges et des familles de disparus. Dépassé par la tâche, il fait appel à des diplômés en anthropologie. Pendant plusieurs années, l'Équipe sera composée de 12 membres. Puis avec la technique de l'ADN désormais appliquée aux os et suite à leur expertise sollicitée dans plus de 30 pays, dont l'ex-Yougoslavie, ils sont aujourd'hui 37.

La première partie du livre, "L'autre guerre", revient sur le conflit des Malouines et, plus particulièrement, sur les pertes humaines non identifiées côté argentin, une centaine sur 649. Quand, à la fin de la guerre, l'officier britannique Geoffrey Cardozo est envoyé aux Falklands (nom anglais de l'île), "il se retrouve face à un spectacle inattendu : les corps des combattants argentins encore dispersés sur le champ de bataille." Certains seront identifiés, d'autres pas ; tous seront enterrés dans un cimetière aménagé par Cardozo dans l'isthme de Darwin. Sur les croix de ceux qui n'avaient pas de nom, il a fait graver l'inscription "Soldat argentin de Dieu seul connu". Même si la guerre n'a pas permis à l'Argentine de récupérer les Malouines, il n'a jamais été dans l'intention du pouvoir de rapatrier les corps parce qu'"on ne rapatrie pas ce qui se trouve sur son propre sol".

Leila Guerreiro raconte aussi l'incroyable rencontre - et ses conséquences - entre Julio Aro, ancien combattant des Malouines, qui se rend en Angleterre pour assister à des journées sur le stress post-traumatique et qui aura pour interprète… Geoffrey Cardozo. De retour en Argentine, Aro tentera d'entrer en contact avec les familles de soldats, ces dernières lui opposant le plus souvent une fin de non-recevoir. Pendant longtemps, elles ne croiront que ce que leur communiquera une commission "officielle", au passé quelque peu trouble, "de familles de soldats tombés dans la guerre des Malouines". Jusqu'à ce que l'Équipe arrive, à force de persuasion, à convaincre les familles de leur fournir leur ADN. Le deuil pourra alors enfin commencer.

--> ★ ★ ★ Leila Guerriero | L'autre guerre | Journalisme narratif | traduit de l'espagnol (Argentine) par Maïra Muchnik, Rivages, 187 pp., 19 €, numérique 14 €

EXTRAIT

"Moi aussi j'étais contre les identifications. Parce qu'un médecin légiste, Brunner, nous disait que la seule façon de procéder était de les ramener sur le continent. Et puis les familles disaient 'non' et nous nous sommes alignés sur leur position. Aujourd'hui, ils nous ont prouvé le contraire. Les familles ont le sourire et sont reconnaissantes."