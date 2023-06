Dans "Les vents", Mario Vargas Llosa met en scène la vieillesse, physique et intellectuelle

Culture digitalisée

Les vents est un roman dystopique, qui doit se situer à une dizaine d'années de notre époque - Vargas Llosa est né en 1936, serions-nous en 2036 ? Tout ce que l'on vit aujourd'hui s'est exacerbé. La culture est quasi totalement digitalisée. Le dernier cinéma vient donc de fermer ses portes. Selon Osario, le vieil ami du narrateur, une nouvelle librairie se serait ouverte à Madrid, en réalité "la bibliothèque d'un vieux chnoque qui a mis en vente son stock de bouquins". Les deux vieux sont de caractère opposé : l'optimiste face au grincheux. Il y a bien encore des musées, mais ils sont désertés - les œuvres ont, elles aussi, fait l'objet de digitalisation.

Le vieil homme perd la tête. Au sortir de la séance du cinéma, il ne se souvient plus où il habite. Dans les premières pages, il raconte les mêmes choses plusieurs fois (excellente idée de l'auteur). Tout en cherchant son chemin, il déambule dans les rues environnant la Puerta del Sol - finalement pour un centenaire, il semble tenir la forme, ne serait "sa quéquette qui ne lui sert plus à rien, si ce n'est à faire pipi" et ses satanés vents (d'où le titre du livre) qu'il ne peut retenir. Sa déchéance physique est telle d'ailleurs qu'il fait sur lui.

Société décadente

En divaguant, le vieux confronte le monde d'avant avec son monde. Dans cet inédit, écrit en 2020, Vargas Llosa s'en donne à cœur joie. On écarquille les yeux quand il évoque la rédaction d'un livre par un ordinateur. Il n'aura pas fallu attendre 2036… Si l'on retrouve dans les pensées de son protagoniste les idées qu'intelligemment Vargas Llosa développait dans La société du spectacle, l'on regrettera qu'ici il les ressasse. Ne sont-ce pas justement les bébés de l'ultralibéralisme - dont celui qui était passé par le communisme avant de se rallier au libéralisme se faisait le chantre dans L'appel de la tribu - qui ont engendré le monde des années 2000 et suivantes ? Les vents n'est certes qu'une novella. Si plaisir de lecture il y a, on lève aussi régulièrement les yeux au ciel - quand il ne voit dans le progrès que décadence. "'Tu es un ptérodactyle, un dinosaure, un antédiluvien', me dit Osario. Pas impossible qu'il ait raison" peut-on lire au détour d'un paragraphe. De fait.

--> ★ ★ Les vents | Roman | Mario Vargas Llosa, traduit de l'espagnol par Albert Bensoussan, L'Herne, 98 pp., 14€, numérique 10 €

EXTRAIT

"Je n'ai trouvé aucun de ces bons vieux romans qui me plaisent maintenant. Depuis que c'est la mode de lire sur écran des romans téléchargés, j'ai renoncé à ceux que l'on produit - dire 'écrit' serait ridicule - de nos jours. Quand on a inventé ce système, c'était comme un passe-temps de plus, tel qu'il en fleurit chaque jour pour connaître une vague passagère. Qui pouvait prendre au sérieux un roman fabriqué par un ordinateur suivant les instructions du client?"